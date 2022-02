Il “Totò” imitato da Francesco Paolocci conquista la Rai. Ne avevamo parlato in un precedente articolo la settimana scorsa, il “Totò” imitato da Francesco Paolocci è tornato nuovamente anche questa settimana nel salotto di Citofonare Rai 2, il programma domenicale condotto da Paola Perego e Simona Ventura.

Il “Totò” di Francesco Paolocci conquista la Rai: è tornato a Citofonare Rai 2

Dopo l’enorme consenso di pubblico ottenuto nella scorsa puntata di Citofonare Rai2, Francesco Paolocci, ieri è tornato nuovamente a vestire i panni del celebre “Totò” nel salotto domenicale di Rai 2. Ancora una volta Paolocci ha deliziato i telespettatori del programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego con l’imitazione del grande “Principe della risata”.

L’imitazione di Totò realizzata da Francesco Paolocci a Rai2, per qualche minuto ha regalato un po’ di spensieratezza ai telespettatori a casa, distogliendo il pensiero dalla guerra in Ucraina. Sicuramente il grande Antonio De Curtis avrebbe trovato le parole giuste per definire chi in questi giorni con la prepotenza ha invaso un paese e il suo popolo, portando distruzione e vittime.

Chi è Francesco Paolocci che imita Totò

I fratelli viterbesi Francesco e Gaetano Paolocci sono due specialisti in effetti speciali di trucco. I Paolocci si sono specializzati in America, in trasformazioni e mutazioni progressive degli attori. Sono ideatori e creatori di protesi facciali ed animazioni di creature fantastiche nonché di robot per la completa sostituzione dell’attore nei film.

Una carriera iniziata nel lontano 1983 quando Francesco e Gaetano Paolocci si trovano in North Carolina presso gli stabilimenti cinematografici del grande produttore Dino De Laurentiis, è lì che nasce l’idea di riproporre dal vivo, grazie a dei sofisticati effetti speciali di trucco (special make up), un grande mito dello spettacolo italiano, il più amato, il grande attore comico Principe Antonio De Curtis in arte Totò.

Video: “Totò” a Citofonare Rai 2