Nuovo appuntamento in prima serata con Fabio Fazio e il suo gruppo di ospiti. Mercoledì 21 ottobre, dalle 21.15 sul NOVE e in streaming su discovery+, seconda puntata de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, che da questa stagione amplia il proprio spazio televisivo con un appuntamento settimanale interamente dedicato all’attualità, all’intrattenimento e alla comicità.

Fabio Fazio torna con “Il Tavolo di Che Tempo Che Fa” stasera mercoledì 21 ottobre 2026

Il programma ripropone uno degli elementi più apprezzati di Che Tempo Che Fa, ovvero il confronto informale tra personaggi del mondo dello spettacolo, giornalisti e protagonisti di diversi ambiti, arricchito da battute, racconti e momenti di improvvisazione. La nuova collocazione in prima serata punta a valorizzare ulteriormente il format, mantenendo quella miscela di linguaggi che negli anni ha contribuito a renderlo riconoscibile al pubblico.

Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, gli ospiti della seconda puntata

Durante la puntata di questa sera de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, il popolare spazio condotto da Fabio Fazio, si prepara ad accogliere una ricchissima lista di ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport.

A partire da Michele Serra, passando per Diego Abatantuono e Giulia Vecchio, che presenteranno il loro nuovo film Un tranquillo funerale in famiglia, diretto da Massimiliano Bruno e in uscita nelle sale il 29 ottobre, dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

Spazio anche a Iva Zanicchi, pronta ad anticipare la tournée teatrale della commedia Viva la mamma!, in programma da novembre, e ad Andy Díaz Hernández, medaglia di bronzo nel salto triplo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e tra i protagonisti di Ballando con le stelle.

A completare il parterre ci saranno Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Giucas Casella, Orietta Berti, Paolo Rossi, Simona Ventura, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Ubaldo Pantani e la travolgente Signora Coriandoli. Un gruppo eterogeneo di personalità, tra volti storici della televisione, artisti, comici e protagonisti dell’attualità, pronto a regalare momenti di ironia, aneddoti e conversazioni imprevedibili, nel consueto clima informale che caratterizza il programma di Fabio Fazio.

Appuntamento alle 21.15 sul NOVE

Con questo nuovo appuntamento, Fabio Fazio punta dunque a dare maggiore spazio a un format che combina informazione e leggerezza, alternando i commenti sull’attualità ai momenti più imprevedibili del gruppo. L’appuntamento con Il Tavolo di Che Tempo Che Fa è per mercoledì 21 ottobre, alle 21.15, sul NOVE e in streaming su discovery+.