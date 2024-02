Nella prima serata di Domenica 25 Febbraio su La7 va in onda Il socio, famoso film di genere drammatico/thriller diretto da Sydney Pollack nel 1993. Il punto di forza della pellicola? Certamente la straordinaria interpretazione del mostro sacro Gene Hackman e dell’allora appena trentenne Tom Cruise, non a caso lodata dalla maggior parte dei critici. Per il resto, Il socio non ha nulla di eccezionale, ma si lascia guardare con piacere. Di seguito vi sveliamo tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Il socio: la trama in breve e il cast

Mitch McDeere, un giovane, bravo ed ambizioso avvocato, viene assunto presso un prestigioso studio legale, ma non ci mette molto a scoprire che la maggior parte dei suoi colleghi lavora per la mafia e chi prova a tirarsi indietro finisce male.

Oltre ai bravissimi e già citati Tom Cruise e Gene Hackman, nel cast ci sono anche, fra gli altri, Jeanne Tripplehorn, Holly Hunter, Ed Harris, Hal Holbrook, David Strathairn, Paul Sorvino, Gary Busey, Barbara Garrick, John Beal, Wilford Brimley e Jerry Hardin.

Le principali curiosità sul film

Di seguito tutte le curiosità da non perdere su Il socio: