Maria smascherata? Nella puntata de Il Segreto di oggi, sabato 25 maggio 2019, la donna ha rovistato tra le carte di Fernando. Il risultato? Ora pensa di essere stata scoperta. Ma è davvero così? In attesa di conferme, questo sabato pomeriggio anche Raimundo ha fatto il suo, provando a fermare quanto architettato da Fernando. Ecco, allora, il video Mediaset per ripercorrere, in streaming on demand, l’intero nuovo appuntamento con la soap opera di Canale 5. Qui anche le puntate intere di venerdì 24 e giovedì 23 maggio.