Un altro omicidio è in arrivo a Puente Viejo? La puntata de Il Segreto di oggi, venerdì 13 settembre 2019, si è fatta un po’ inquietante. Il motivo? Pare che Saul voglia uccidere Pedro. Ma riuscirà a passare dalle intenzioni ai fatti? Intanto, l’uomo si è accampato nel bosco e chissà che non stia aspettando il momento giusto per agire… In attesa di ulteriori chiarimenti, rivediamo tutte le scene salienti di oggi. Ecco il video Mediaset completo dell’odierna puntata intera.