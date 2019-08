Far cessare l’amore, dietro lauto pagamento. Nella puntata de Il Segreto di oggi, giovedì 29 agosto 2019, Francisca ha offerto a Roberto 100 mila pesetas. Il motivo? In cambio di tale importo, la donna vorrebbe che l’uomo “dimentichi” Maria. Ma ci sarà o no il raggiungimento di tale obiettivo? In attesa di capirne di più, ecco qui il nuovo video Mediaset, completo dell’intera puntata odierna de Il Segreto.