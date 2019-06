Nuovo colpo di scena, nella puntata de Il Segreto di mercoledì 12 giugno 2019. Nel nuovo episodio di oggi, infatti, Padre Anselmo ha confessato Elsa, che gli ha raccontato la verità a proposito dell’incidente di Antolina nel precipizio. Ecco qui il video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, le immagini della confessione e tutto l’odierno appuntamento con la soap opera. Qui anche le anticipazioni sulle puntate in programmazione fino al 14 giugno.