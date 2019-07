Elsa è una killer? Nella puntata de Il Segreto di oggi, martedì 2 luglio 2019, Antolina è andata su tutte le furie quando ha sentito gli elogi rivolti alla donna, così ha ripetuto a tutti che si tratta di un’assassina. Nel frattempo, sembra che a Puente Vjeio sia tornato Gonzalo e Fernando è non poco preoccupato dalla notizia. Rivediamo, allora, in streaming on demand, l’intera sequenza di scene della soap, trasmessa anche in data odierna, in questo nuovo video Mediaset. Qui, nel link, anche le anticipazioni sulle nuove puntate prossimamente su Canale 5 e l’ipotesi – spoiler della morte di Prudencio.