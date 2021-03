Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci svelano che la situazione per Adolfo De Los Visos si farà sempre più complicata. Saranno infatti molte le sconcertanti rivelazioni che il figlio di Isabel riceverà nelle prossime settimane. Dopo aver scoperto, grazie al fratello Tomas, di essere in realtà figlio di Jean Pierre infatti il giovane si troverà a dover affrontare anche nuove deludenti rivelazioni in campo sentimentale. Ma vediamo cosa accadrà nella soap spagnola che, pur avvicinandosi verso il finale, sembra non voler rinunciare a regalare continui colpi di scena.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Rosa e Adolfo, un matrimonio infelice

Adolfo e Rosa Solozabal si prepareranno a trascorrere insieme la loro vita, ma mentre Rosa sarà entusiasta per esser riuscita a sposare il figlio di Isabel lui non sarà altrettanto gioioso per quel matrimonio. Pur essendo profondamente innamorato di Marta infatti il figlio di Isabel non ha certo voluto tirarsi indietro davanti ai suoi doveri e, appreso che Rosa aspettava un figlio da lui, ha accettato di sposarla senza amarla.

Quando però apprenderà che anche Marta è in dolce attesa e che quel figlio che la donna porta in grembo potrebbe essere suo e non del marito Ramon, Tomas cadrà in una profonda crisi. Questa notizia getterà il figlio di Donna Isabel nella disperazione e non esiterà a giungere alle mani con il cognato quando apprenderà che quest’ultimo non perde occasione per maltrattare la moglie incolpandola di attendere un figlio che potrebbe essere suo.

Le tensioni provocheranno inevitabilmente nuovi sconvolgimenti e Tomas si renderà conto di non riuscire a mentire a se stesso. Per voltare definitivamente pagina il solo modo sarà quello di mettere la parola fine al suo matrimonio, ma quando tenterà di farlo Rosa reagirà in modo molto pericoloso.

Spoiler Il Segreto: Rosa impazzirà?

Nel momento in cui Adolfo le dirà addio Rosa perderà la testa e tornerà a mostrare segni di squilibrio che faranno preoccupare tutti i familiari della donna. In primis Don Ignacio, che non nasconderà i propri timori per lo stato psichico della figlia e proverà a convincerla a farsi ricoverare in manicomio.

Per sapere quali conseguenze avrà questa nuova situazione, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni spagnole Il Segreto per il momento terminano qui. Nel frattempo a questo link potrete rivedere tutte le puntate che vi siete eventualmente persi in replica streaming. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle anticipazioni straniere delle soap più famose.