Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci svelano che presto vedremo di nuovo il rapporto di Matias e Marcela in piena crisi, e sarà ancora una volta Alicia la responsabile di tutto. Ma vediamo, grazie agli spoiler spagnoli, cosa accadrà nelle prossime puntate de El Secreto de Puente Viejo.

Il Segreto, anticipazioni spagnole: Alicia entra in confidenza con Tomas

Quando ha dovuto affrontare la necessità di trovarsi un’occupazione per allontanare da se i sospetti per la battaglia sindacalista intrapresa prima a fianco di Matias e poi di Damian, la Urrutia riesce a farsi assumere negli uffici da Tomas.

Se il figlio di Isabel è rimasto piacevolmente colpito dalla bravura della giovane, noi come molti altri telespettatori ci chiedevamo i motivi che potevano aver spinto Alicia a farsi assumere proprio li.

Con il trascorrere dei giorni il rapporto di lavoro tra Alicia e Tomas si è fatto sempre più confidenziale, tanto che il De Los Visos le chiede anche se siano vere le voci che circolano a Puente Viejo e che la descrivono come l’amante dello sposatissimo Matias. Lei, dopo aver considerato che una sua ammissione non avrebbe potuto recare danno a nessuno (anche Marcela è ormai al corrente dell’ex relazione) non fa fatica ad ammetterlo. La reazione del marchesino a questa sua confidenza è però inaspettata. Avventatamente le racconta infatti che anche lui ha avuto una precedente relazione proprio con la Del Molino.

Nel tentativo di farle sapere che lui sa benissimo come ci si sente a seguito di una brusca rottura amorosa il De Los Visos senza pensare alle conseguenze confida ad Alicia di essere stato l’amante di Marcela mentre il Castaneda si trovava in carcere. Al contrario della confidenza di Alicia però, la ex relazione tra Tomas e Marcela non è affatto di pubblico dominio e la Urrutia non fatica a scoprire che neppure Matias ne è a conoscenza.

Spoiler Il Segreto: il pentimento di Tomas

Sicuramente il figlio di Isabel è stato troppo avventato nel condividere le sue confidenze con Alicia e troppo tardi si rende conto che questa sua leggerezza potrebbe avere conseguenze disastrose.

Anche il fratello Adolfo lo rimprovera per la superficialità che ha mostrato, raccontando i suoi più intimi segreti ad una donna che in fondo non conosce abbastanza.

Il suo comportamento rischia infatti di esporre Marcela a spiacevoli ripercussioni da parte di Alicia. Intanto la De Los Visos, dopo un falso allarme di gravidanza, finisce per mostrarsi sempre più insofferente anche nei confronti di Matias, che da parte sua la ringrazia continuamente per averle perdonato le sue scappatelle.

Le nostre news sulla soap iberica per il momento terminano qui. L’appuntamento, cari amici lettori, è per la prossima settimana quando grazie agli spoiler potremmo avere nuove anticipazioni spagnole El Secreto de Puente Viejo.

Nel frattempo ricordate che qui potete seguire tutte le puntate in replica streaming degli episodi trasmessi ogni giorno su Canale 5.