Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci svelano che presto assisteremo ad una nuova sconcertante scoperta: Tomas verrà infatti a sapere che suo fratello Adolfo è in realtà figlio di Jean Pierre, frutto della storia d’amore tra il francese e sua madre Isabel.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: la confessione di Isabel

A dare inizio a questa vicenda sarà proprio la madre dei due ragazzi, quando davanti alle insistenti domande sui motivi che l’hanno condotta a dare rifugio a Jean Pierre nel padiglione de La Habana sarà costretta ad ammettere di avere avuto una relazione con lui in passato, quando ancora il suo defunto marito Simon era in vita.

La rivelazione produrrà nei due ragazzi reazioni completamente diverse. Adolfo non darà troppo peso alla cosa, anche perché sarà sempre più preoccupato al pensiero del bambino che Marta porta in grembo, e che potrebbe essere suo figlio. Al contrario Tomas inizierà a ripensare ad alcune conversazioni avute con la madre in passato, alla spiegazione che la donna ha dato sul fatto che non riusciva ad essere amorevole con lui come lo era con Adolfo.

Le parole di Isabel risuoneranno nelle orecchie di Tomas: lui gli ha sempre ricordato l’uomo perfido che lei aveva sposato. E Adolfo no? Non è forse figlio anche lui di Simon? Improvvisamente i tasselli del puzzle inizieranno ad andare al loro posto ed il marchesino penserà di mettere alle strette proprio Jean Pierre per scoprire finalmente la verità.

Spoiler Il Segreto: Jean Pierre confesserà facendo arrabbiare Isabel

Il francese non riuscirà a negare davanti a Tomas la verità, ed il ragazzo verrà così a sapere che lui e suo fratello hanno padri diversi. Questo farà infuriare Isabel, a cui non basterà sapere che Jean Pierre ha fatto promettere al marchesino di non rivelare niente ad Adolfo.

Durante la sua confessione a Tomas Jean Pierre si lascerà sfuggire anche qualche altro particolare sulla sua relazione con la madre. Gli farà intendere che la loro relazione sia stata interrotta a causa dell’intromissione di Ignacio Solozabal. Questo particolare incuriosirà ancor più Tomas. Quest’ultimo inizierà a chiedersi quali segreti potesse conoscere suo suocero per rappresentare una minaccia a sua madre ed al francese.

Tomas inizierà a temere che siano proprio quei dettagli del passato a far detestare così tanto Ignacio a sua madre ancora oggi. Per questo sarà deciso a voler scoprire di cosa si tratta. La verità potrebbe sconvolgerlo davvero, anche perché stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli sembra che Ignacio custodisca un segreto sulle circostanze che hanno portato alla morte di Simon Castro.

Per sapere quali conseguenze avranno le scoperte di Tomas, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni spagnole Il Segreto per il momento terminano qui.