Le anticipazioni de Il Segreto dal 7 al 13 novembre 2020 ci svelano che assisteremo alla morte di Isabel. La notizia arriva subito dopo che la marchesa De Los Visos ha avuto una nuova discussione con Donna Francisca, durante la quale si è detta assolutamente contraria al piano elaborato da quest’ultima per sbarazzarsi di Eulalia una volta per tutte.

Subito dopo, decisa a prendere in mano le redini del matrimonio tra Rosa e suo figlio Adolfo, Isabel si è recata alla Villa per discutere con Don Ignacio e chiedere alla futura nuora i motivi per cui non ha ritenuto opportuno informarla subito della gravidanza.

Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 7 al 13 novembre 2020

Se la notizia della morte di Isabel sconvolge tutto il paese, la persona più preoccupata per quanto accaduto appare Rosa, che teme che la disgrazia finisca per intralciare i suoi preparativi per il matrimonio con Adolfo.

Nel frattempo anche Don Ignacio ha avuto il suo bel da fare: dopo aver accolto Maria Jesus non esita ad affrontarla in privato per cercare di scoprire i motivi che l’hanno spinta fin la. L’uomo è infatti convinto che non sia affatto amore materno a spingerla a voler riallacciare i rapporti con il figlio Pablo e che invece la donna abbia in mente di approfittare della situazione venutasi a creare.

Urrutia, sempre più schiacciato dai sensi di colpa, finisce per confessare ad Alberto Santos, il giornalista di Bilbao, il suo coinvolgimento nell’incidente avvenuto molti anni prima alla fabbrica. Estefania intanto ricatta Tiburcio minacciandolo di riferire a Dolores della loro avventura, ma l’uomo non sembra affatto intenzionato a lasciarsi ricattare.

Spoiler Il Segreto: proseguono i dissapori tra Mauricio e Don Filiberto

Don Filiberto cerca di contattare Navarra perché non ha più nessuna notizia degli uomini che aveva chiesto di inviare per punire Mauricio. A dargli le informazioni che sta cercando però è proprio il Sindaco di Puente Viejo, che lo informa che gli uomini che sta aspettando sono bloccati a Munia e non arriveranno mai.

Per cercare di mettere fine a questa guerra Mauricio mostra anche a Don Filiberto un articolo di giornale dove è riportata la notizia dell’arresto di quegli uomini. Ma il sacerdote, pur sapendo ormai di essere stato scoperto, non sembra affatto intenzionato a demordere e giura ancora vendetta.

Per sapere se Don Filiberto riuscirà in un modo o nell’altro a vendicarsi su Mauricio bisognerà attendere ancora qualche giorno. Le nostre news su El Secreto de Puente Viejo per il momento terminano qui, cari amici lettori. Per rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni giorno su Canale 5 vi basterà seguire questo link.