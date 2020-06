Le anticipazioni de Il Segreto dal 6 al 12 giugno 2020 ci svelano che i timori sulla sicurezza in miniera manifestati da Matias e da molti minatori erano più che fondati. Mentre Matias sta cercando di ricucire il suo rapporto con Marcela, dopo che quest’ultima ha definitivamente rotto con Tomas per dare al suo matrimonio una nuova opportunità, nella miniera vi è un crollo.

Sono in molti i minatori rimasti imprigionati sotto le macerie e mentre i soccorritori cercano di muoversi in fretta per riportare in superficie chi è rimasto intrappolato, giunge la notizia che vi sono molti uomini feriti ed un morto. Cosme non ce l’ha fatta e la notizia della sua morte fa infuriare Damian che, affranto e pieno di rabbia, inizia a capeggiare una rivolta contro Isabel ed i suoi figli.

Anticipazioni Il Segreto, trama e riassunto puntate dal 6 al 12 giugno 2020

I figli della marchesa sembrano avere anche molti altri problemi. Mentre Tomas cerca di combattere il mal d’amore per essere stato lasciato da Marcela, Adolfo sembra invece vedersi aprire un piccolo spiraglio nella sua relazione con Rosa. La ragazza, dopo aver appreso che il padre non intende affatto trasferirsi nuovamente a Bilbao, racconta a Don Ignacio di essersi compromessa con il figlio della sua più acerrima nemica.

Ignacio capisce così che con la figlia la linea dura non produce alcun effetto e si trova obbligato a cambiare strategia: consente ad Adolfo di corteggiare la figlia Rosa imponendo però delle regole che entrambi non dovranno mai infrangere.

Per riuscire ad incassare più soldi e poter così pagare la multa che le è stata fatta, Dolores pensa di tenere il suo emporio aperto fino a mezzanotte. Dopo molti ritorni la nuova serie si arricchisce di un altro personaggio tanto caro ai telespettatori: Hipolito fa infatti ritorno a Puente Viejo.

Spoiler Il Segreto: il piano di Isabel contro Francisca

Isabel inizia a temere che Donna Francisca stia meditando di lasciare La Habana. Dopo aver nascosto la presenza della donna perfino a Raimundo, la marchesa inizia così ad elaborare un piano per trattenerla alla villa. Le tisane che Donna Francisca è abituata a prendere con regolarità si arricchiscono di un misterioso ingrediente aggiunto proprio da Isabel.