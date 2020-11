Le anticipazioni de Il Segreto dal 28 novembre al 4 dicembre 2020 ci svelano che assisteremo alle nozze tra Rosa e Adolfo, anche se l’evento sarà vissuto in maniera completamente diversa dalle due famiglie . Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 5 al 11 dicembre 2020

Le vicende di Puente Viejo si aprono questa settimana con il rapimento di Don Filiberto. L’uomo viene portato via da alcuni uomini incappucciati mentre è in procinto di assalire Mauricio per ucciderlo. I suoi rapitori fanno parte di una setta e Don Filiberto viene condotto in una sala dove ancora in catene attende di essere giustiziato.

Donna Begoña Solozabal nel frattempo sembra guarita anche se don Ignacio e Manuela temono che la sua salute mentale possa tornare a peggiorare. Lei però appare serena ed intenzionata a recuperare tutto il tempo che ha perso con le tre figlie. Si lascia andare a lunghe passeggiate in paese con loro ed all’organizzazione di feste improvvisate.

Ma i problemi psichiatrici non sembrano affliggere solo la moglie di don Ignacio in casa Solozabal: anche Rosa ha già dato segni di squilibrio. La ragazza è ora in procinto di sposare Adolfo e la sua condizione mentale preoccupa molto la marchesa Isabel che cerca di dissuadere il figlio in ogni modo.

Adolfo però non intende tirarsi indietro dalle sue responsabilità, ed il fatto che Rosa porti in grembo suo figlio lo convince sempre più che sia suo dovere andare fino in fondo. A sostenere in segreto la sua decisione c’è anche suo fratello Tomas. In entrambe le famiglie vi è grande fermento per il matrimonio, ma l’evento viene vissuto in modo completamente diverso. All‘euforia che si respira alla Villa dei Solozabal si contrappone la preoccupazione che invece arieggia tra i De Los Visos.

In questo clima così profondamente diverso comunque vanno avanti i preparativi, fino al giorno in cui Rosa ed Adolfo suggellano con un bacio il loro amore davanti a tutti i loro cari. Rosa è riuscita ad avere la meglio su sua sorella Marta, che da tempo ormai vede come una rivale da combattere.

Alicia intanto deve fare i conti con la sua carriera politica appena iniziata, che rischia di finire a causa di una associazione segreta che vuole mantenere la monarchia. Matias appare molto preoccupato per i pericoli che corre la ragazza e tenta di farla ragionare.

Spoiler Il Segreto: Francisca e Raimundo lasciano La Habana

Donna Francisca e Raimundo lasciano la villa per trasferirsi nella loro nuova casa in paese, lontano dalla Marchesa. Le condizioni di Raimundo non accennano a migliorare affatto e l’uomo viene visitato da uno specialista. Le notizie non sono affatto buone: potrebbe trattarsi di danni irreversibili. Donna Francisca si ritrova così ad affrontare interi giorni da sola a prendersi cura di Raimundo.

Per sapere quali altri sconvolgimenti ci saranno in paese, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di El Secreto de Puente Viejo. Nell’attesa non perdete gli appuntamenti pomeridiani con le nuove puntate de Il Segreto, in onda ogni giorno alle 16,20 su Canale 5. Se ne avete persa qualcuna, oppure volete rivedere un episodio che vi ha particolarmente conquistato potete trovare tutte le repliche streaming de’ il segreto.