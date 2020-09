Le anticipazioni de Il Segreto dal 3 al 9 ottobre 2020 ci svelano che vedremo Marcela confidare a Mauricio di aspettare un bambino. Quando il sindaco di Puente Viejo si congratula con lei però, la donna scoppia in lacrime. Tra Matias e Marcela la situazione si fa sempre più tesa.

Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 3 al 9 ottobre 2020

Carolina invita Pablo a guardare in faccia la realtà: lei è sua sorella e non potrà mai esserci nessun altro rapporto tra di loro. E mentre i Solozàbal fanno di tutto per far sentire Pablo a casa Don Ignacio interviene in una discussione tra Manuela e le sue figlie assumendosi le sue colpe per quanto accaduto.

Anche Isabel ha modo di invitare Inigo a riflettere sulla loro relazione, fornendogli un brusco chiarimento quando lui si mostra stupito dell’accoglienza fredda che lei gli ha riservato. Poco dopo la Marchesa De Los Visos si reca a fare acquisti accompagnata da Rosa e la ragazza rimane affascinata dalla suocera, dimenticando i terribili racconti che aveva udito riguardo a lei in paese.

Grazie all’organizzazione di Mauricio tutti gli abitanti di Puente Viejo possono finalmente mettersi in viaggio per La Puebla, dove potranno assistere alla corrida. Il Sindaco sembra darsi davvero molto da fare per i suoi concittadini e, insieme al consiglio municipale, si mobilita per far giungere in città un nuovo medico. Immenso lo stupore di tutti quando, proprio nel momento in cui la sua presenza alla riunione era fondamentale per l’approvazione definitiva del progetto, Mauricio decide invece di non presentarsi.

Il Sindaco di Puente Viejo è ancora sconvolto dal fatto che Donna Francisca, la donna che tanto ha ammirato in passato, si sia rifiutata di riceverlo. Il nuovo dentifricio prodotto da Hipolito ed Onesimo sembra perfetto per chi vuole poter mostrare una stupenda dentatura blu. Don Filiberto infatti, dopo averlo usato, si ritrova i denti azzurri. I Miranar sperano di riuscire a sfuggire dalla sua ira e forse Hipolito ha trovato una soluzione.

Spoiler Il Segreto: Francisca scopre che Isabel le ha mentito

Dopo la sua prima apparizione in pubblico Donna Francisca viene a sapere che anche Raimundo si trovava a Puente Viejo e che l’ha cercata. Disperato per non essere riuscito a trovarla è partito disperato, nella speranza di poterla ritrovare, ma da molto tempo ormai non si hanno più sue notizie. Francisca capisce così che Isabel le ha mentito.

Quali saranno i motivi che hanno spinto la Marchesa De Los Visos a mentire a Francisca? Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora una settimana.