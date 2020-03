Le anticipazioni de Il Segreto delle puntate che vedremo in onda su Canale 5 da lunedì 23 a sabato 28 marzo si presentano al cardiopalma. Assisteremo al ritorno di due storici personaggi della soap opera iberica: Emilia e Alfonso. Si apprenderà che Fernando è ancora vivo e che è in combutta con il perfido sottosegretario. Il Mesia si macchierà le mani di sangue per l’ennesima volta dato che ucciderà Paco davanti agli occhi della figlia Marcela.

Anticipazioni Il Segreto, trame fino al 28 marzo

Severo e Carmelo cominceranno a sospettare che il sottosegretario e Fernando si conoscevano dapprima dell’arrivo di Garcia Morales e che forse erano in combutta per distruggere Puente Viejo. Tali sospetti si riveleranno fondati quando si verrà a sapere che i piccoli Beltran ed Esperanza sono stati sottratti dal collegio in cui Maria li aveva inviati per proteggerli! Dunque, il Mesia risulterà essere ancora vivo e tornerà in azione portando avanti la sua crudele vendetta.

Fernando, in seguito, si macchierà ancora una volta di omicidio ponendo fine alla vita di Paco di fronte agli occhi inorriditi di Matias e Marcela. La notizia della dipartita del mugnaio sconvolgerà l’interno paesino. Durante i funerali del padre di Marcela, si verificherà un ulteriore episodio scioccante. Maria scomparirà! Raimundo deciderà di rompere ogni indugio e andrà a parlare faccia a faccia con Garcia Morales al fine di scoprire tutta la verità.

Spoiler Il Segreto: Emilia e Alfonso tornano a Puente Viejo

Nelle prossime puntate de Il Segreto vedremo rafforzarsi il legame tra Marina e don Berengario. Le cose si complicheranno quando la donna deciderà di andar via da Puente Viejo. Disperato, il religioso capirà quando sia ancora importante per lui Marina e non avrà alcuna intenzione di perderla di nuovo.

A Puente Viejo tornerà l’indimenticabile coppia Emilia e Alfonso, i quali erano fuggiti in Francia dopo quei drammatici eventi che hanno vissuto sulla loro pelle. I genitori di Matias e Maria faranno ritorno al paesino per confortare e supportare i loro amati figli. Tutti al villaggio saranno estremamente contenti di rivederli.