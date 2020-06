Le anticipazioni de Il Segreto dal 20 al 26 giugno 2020 ci svelano che Adolfo appare sempre più intenzionato a lasciare Rosa. Il figlio di Isabel spera di poter costruire il suo futuro accanto a Marta. La ragazza che si è mostrata così altruista e desiderosa di aiutare la sorella, segregata in casa dal padre Don Ignacio, ha davvero conquistato il cuore del giovane che sembra comprendere sempre di più di aver commesso un terribile errore nel fidanzarsi con Rosa.

Anticipazioni Il Segreto, trama puntate dal 20 al 26 giugno 2020: il 22 giugno ripartono le repliche

Mentre Adolfo è sempre più rattristato da quando ha scoperto di amare Marta e non Rosa, e non riesce a trovare il modo di porre fine alla loro relazione, il fratello Tomas soffre perché Marcela ha deciso di riavvicanarsi al marito Matias.

Quel riavvicinamento vede un’altra vittima, Alicia, che insieme a Damian inizia a progettare attentati per dare sfogo a tutta la sua frustrazione.

Intanto Raimundo tornato a Puente Viejo, chiede ad Isabel alcune informazioni su Francisca che la marchesa aveva dimenticato di dirgli durante le presentazioni e che Raimundo ha scoperto solo recentemente.

Spoiler Il Segreto: un salto indietro nel tempo: arrivano le repliche

A partire da lunedì 22 giugno 2020 la soap spagnola Il Segreto farà un salto indietro nel tempo. Si torna infatti agli inizi, quando Pepa era una giovane levatrice al servizio di Carlos ed Elvira, una ricca coppia di proprietari terrieri. Nonostante la donna abbia un carattere molto forte è alquanto ingenua in amore e finisce per cedere alla corte di Carlos Castro.

Rimasta in cinta partorisce lo stesso giorno di Elvira, ma mentre Pepa partorisce un bambino sano e forte, quello di Elvira nasce morto. Uno scambio di neonati viene poi messo in atto da Carlos, ricattato dalla moglie. Da qui prende il via una storia ricca di trame ed eventi che hanno tenuto incollati allo schermo ogni giorno migliaia di telespettatori e che vengono adesso riproposte in replica su Canale 5.

