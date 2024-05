In Rai si prepara a tornare alla grande uno dei conduttori di cui si è sentita di più la mancanza negli ultimi tempi: Alessandro Greco. La news farà senz’altro piacere ai suoi tantissimi estimatori, che di recente hanno potuto apprezzarlo nelle insolite performance, fra l’altro svolte egregiamente, a Il cantante mascherato con Milly Carlucci e Tale e quale show con Carlo Conti, ma non nelle vesti a lui più congeniali. Ecco quando torna e in quale trasmissione.

Alessandro Greco conduttore di Unomattina Estate 2024

Alessandro Greco è stato scelto per condurre Unomattina Estate, lo storico programma contenitore del primo mattino di Rai Uno che terrà compagnia ai telespettatori per tutta l’estate. Greco aveva già fatto parte dello staff della trasmissione nell’edizione 1995/1996, quando a presentare c’era Amedeo Goria, ma è la prima volta che ne è al timone.

Ovviamente non sarà da solo, perché lo affiancherà Greta Mauro, che nel 2019 ha presentato il concorso di Miss Italia. Alessandro Greco, lo ricordiamo, è diventato popolarissimo alla fine degli anni ’90 con Furore, dove due squadre di big si fronteggiavano a suon di musica per aggiudicarsi la vittoria finale. Adesso, per la gioia dei fans, torna al primo amore, ovvero la conduzione.

Quando comincia Unomattina Estate

Unomattina Estate 2024, con Alessandro Greco e Greta Mauro, prende il via a partire dal prossimo 3 Giugno sempre su Rai Uno. L’orario va dalle 6.30 alle 9.30, dopodiché la linea passerà alla programmazione della direzione intrattenimento day time di Angelo Mellone.

Per quanto riguarda invece la versione classica del programma, quella che ci tiene compagnia per gran parte dell’anno dall’autunno a fine primavera, si dovrà attendere il mese di Settembre. Ad ogni modo siamo certi che Greco e Mauro, nelle prossime settimane, sapranno sostituire in maniera ineccepibile i loro predecessori intrattenendo il pubblico a casa con il garbo e la simpatia che li contraddistinguono.