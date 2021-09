Paso Adelante arriva su Netflix dal 1 ottobre. La serie spagnola fu un successo in molti paesi tra cui l’Italia. Vediamo tutte le informazioni su trama e cast.

Paso Adelante è un pre Amici di Maria De Filippi

Netflix ha deciso, quindi, di rendere disponibile Paso Adelante e far conoscere alla Generazione Z una delle serie tv che maggiormente hanno segnato gli inizi degli anni 2000. Infatti, la prima puntata di Paso Adelante fu trasmessa l’8 gennaio 2002 su Antena 3 in Spagna. In Italia, arrivò nel 2004 e si concluse nel 2006.

Sogni, speranze, amori, famiglia condito da prove di canto, prove di recitazione e di ballo, esami e costanti ostacoli. Paso Adelante potrebbe benissimo essere raccontato a chi non conosce la serie tv come un Amici di Maria De Filippi. Non dimentichiamo che proprio in quegli anni nasceva il format Saranno Famosi.

La trama di Paso Adelante: prima serie tv sul mondo dello spettacolo

Paso Adelante racconta le storie di giovani ragazzi e ragazze con vite complicate ma con il medesimo sogno: essere artisti completi tra canto, danza e recitazione. Lola (Beatriz Luengo), Pedro (Pablo Puyol), Rober (Miguel Ángel Muñoz), Ingrid (Ingrid Muñoz), Silvia (Mónica Cruz), Marta (Dafne Fernández) e Jero (Raul Peña) entrano a far parte della scuola più prestigiosa di Madrid ma restarci non è facile tra regole da rispettare e tasse da pagare. Anche i rapporti con le proprie famiglie e con gli insegnanti sono messi in discussione e attraverso lo svolgimento della trama, di puntata in puntata, le storie dei protagonisti crescevano e facevano affezionare il pubblico composto per la maggior parte da teenager.

La reazione del cast di Paso Adelante allo sbarco su Netflix

Il cast di Paso Adelante ha reagito con enorme piacere all’arrivo sulla piattaforma americana della serie che ha regalato loro successo e ha segnato l’inizio, per molti, della propria carriera. Il primo a pubblicare un post di gioia e soddisfazione è stato Miguel Angel Muñoz che ha scritto:

“Beh, sembra che #UnPasoAdelante stia tornando su Netflix dal 1 ottobre!!!

Da quando l’abbiamo fatto non l’ho più visto, quindi vado a per intero!?

Che emozione! #TitoRober è tornato”

Monica Cruz, sorella di Penelope Cruz, invece già qualche settimana fa aveva postato una foto con due altre sue colleghe di Paso Adelante con la seguente didascalia: “Il trio La la la”.

Insomma, il cast è molto felice del ritorno di Paso Adelante e voi?