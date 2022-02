“Criminal Minds”, la popolare serie trasmessa in Italia da Rai2, sta per tornare con lo storico cast. La serie era stata chiusa con molte proteste dei fan, e ora è in arrivo un sorprendente ritorno sulla piattaforma Paramount+ che è già al lavoro su un progetto di revival con gli storici protagonisti, a partire da Joe Mantegna. Scopriamo qualche dettaglio in più.

Il procedural TV di grande successo Criminal Minds ha chiuso i battenti nel 2020 e, meno di un anno dopo, nel febbraio del 2021 è stata confermata un’ultima stagione conclusiva. Un revival che vedrà in scena tutti gli storici protagonisti con il cast originario. È ufficialmente in lavorazione, infatti una serie conclusiva per il servizio di streaming ViacomCBS Paramount+. Tanya Gills, responsabile della programmazione a ViacomCBS, ha dichiarato in rassegna stampa:

“Con il revival di Criminal Minds siamo ancora nella fase di sviluppo. Presto avremo altro da condividere al riguardo, ma è vivo e vegeto“.

Revival “Criminal Minds” con il cast originario

L’idea è quindi di confezionare un revival della serie tv che da ben 15 anni macina consensi e un successo invidiabile. Nelle intenzioni c’è quella di reclutare il cast originario, per dare un degno epilogo allo storytelling della serie tv. Dal cast dell’ultima stagione, da inserire nel revival Paramount Plus troveremo sicuramente:

Joe Mantegna (interprete di David Rossi),

(interprete di David Rossi), Kirsten Vangsness (Penelope Garcia),

Adam Rodriguez (Luke Alvez),

AJ Cook (Jennifer Jareau),

Aisha Tyler (Tara Lewis)

Paget Brewster (Emily Prentiss).

Un cast decisamente avvincente, amatissimo e molto seguito dal pubblico che ha fatto la storia e la fortuna della serie tv. Di sicuro rappresenta una garanzia di successo e di richiamo per la conclusione di Criminal Minds.

Criminal Minds, in lavorazione: parla Joe Mantegna

Lo storico protagonista Jo Mantenga sul revival della serie tv fa sapere:

L’epilogo è stata una sorpresa per me. Non ho mai interferito con il lavoro degli scrittori, ma concludere la serie lasciando le porte aperte ad un eventuale ritorno è stato geniale. Uno spettacolo non va avanti per 15 stagioni se dietro non c’è uno staff di sceneggiatori all’altezza. Noi del cast siamo stati molto fortunati e l’epilogo non farà altro che confermarlo.

Mantegna aggiunge ancora:

“Saremo tutti protagonisti. Nel finale c’è davvero tanto spazio di manovra cosicché tutto possa accadere. In questo modo il pubblico potrà usare l’immaginazione per capire cosa succederà dopo”.

Il revival su suppone sia composto da 10 nuovi episodi.