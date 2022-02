Il Re è la nuova serie originale di Sky in onda anche in streaming su Now dal 18 marzo 2022. Il protagonista è Luca Zingaretti che interpreta un direttore di carcere di frontiera. Un prison drama in cui le leggi dello Stato non valgono più nulla rispetto a quelle in essere nel carcere stesso.

Luca Zingaretti è il protagonista de “Il Re” su Sky dal 18 marzo

Luca Zingaretti, dopo l’addio quasi definitivo al Commissario Montalbano, intraprende un nuovo percorso. Si tratta de Il Re, nuova serie tv che lo vede vestire i panni di un sovrano onnipotente. Un personaggio oscuro che scava continuamente tra bene e male.

Riguardo all’addio al Commissario Montalbano, Zingaretti ha dichiarato: “L’autore non scrive più e anche il mio amico regista, Alberto Sironi, se ne è tristemente andato. Ha senso terminare la saga filmando gli ultimi due romanzi inediti anche in segno di rispetto verso di loro? Oppure è proprio la loro mancanza a suggerire un rispettoso silenzio? Propendo per la seconda ipotesi”.

L’incipit de Il Re si apre con queste parole: “Meglio se mi dite quello che state combinando tanto la polizia ci arriva lo stesso, ma è meglio per tutti se ci arrivo prima io”. In questo modo si conoscerà il personaggio interpretato da Luca Zingaretti.

Un attore come Luca Zingaretti è in grado di gestire i ruoli più disparati e di farli amare al pubblico nonostante tendano al male. Sicuramente, Luca Zingaretti insieme agli sceneggiatori Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini, Massimo Reale e Davide Serino hanno arricchito di umanità il personaggio del direttore de Il Re.

Il Re: la trama e il cast della serie tv Sky Original con Luca Zingaretti

Il Re è una serie tv costituita da otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi e narra le vicende contraddittorie dei protagonisti del carcere di San Michele. Un carcere di frontiera dove tutto è deciso in base al giudizio insindacabile del direttore. Il direttore Bruno Testori ha una sua visione del bene e del male che influisce nella sua vita ma anche in quelle dei detenuti che lo circondano. Inaspettatamente dovrà combattere una battaglia pericolosa.

Nel cast de Il Re ci sono: Luca Zingaretti nei panni del direttore, Isabella Ragonese è un’agente carceraria, Anna Bonaiuto è il pubblico ministero, Barbara Bobulova interpreta l’ex moglie di Zingaretti e Giorgio Colangeli è il comandante del carcere di San Michele.

Il Re è una serie tv prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside (società del gruppo Fremantle) in collaborazione con Zocotoco.