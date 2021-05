Il Punto Z, il late show condotto da Tommaso Zorzi, arriva alla settima puntata, mercoledì 19 maggio 2021 a partire dalle 20.45. La trasmissione è un mix tra talk show, gioco e varietà con ospiti a sorpresa. Stasera come ospiti ci sono stati: Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando e Rocco Siffredi. A “Il Punto Z” grande spazio anche al gioco e all’intrattenimento. Nei Golden Social, protagonista il mondo del web: Tommaso Zorzi commenta a modo suo i 10 dieci contenuti social (tweet, gif, meme, etc.) più simpatici e ironici della settimana su L’Isola dei Famosi. E ancora, il gioco: in ogni puntata un ospite vip a sorpresa deve indovinare il numero esatto di piselli contenuti in un barattolo (riproposizione con variante del gioco cult dei fagioli, lanciato da Raffaella Carrà a Pronto Raffaella). Questa sera gli ospite in studio Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. In collegamento web c’è stata Stefania Orlando mentre in collegamento telefonico c’è stato l’attore porno Rocco Siffredi. Se vi siete persi la puntata e volete rivederla eccovi il video completo da Mediaset Play Infinity.