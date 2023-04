La prima serata di Rete 4 del 9 Aprile è all’insegna del cinema ma anche della letteratura. Alle 21.25 infatti, va in onda Il piccolo Lord, terza versione girata per la tv dell’omonimo romanzo (in precedenza c’erano state quella muta del 1921 e quella del 1936). In questa pellicola di Jack Gold datata 1980, nei ruoli principali troviamo uno straordinario Alec Guinness e un altrettanto bravo Ricky Schroder, ex bambino prodigio all’epoca di soli 10 anni. Di seguito vi diamo alcune informazioni sul film e sull’opera da cui è tratto.

Il piccolo Lord: trama in breve

Al centro della storia narrata, ambientata nell’Inghilterra del XIX secolo, nel film come nel romanzo, c’è il rapporto fra un nonno e suo nipote.

Il ragazzino, rimasto orfano, va ad abitare con l’anziano nobiluomo, una persona burbera e fin troppo rigida. Dopo l’iniziale diffidenza tuttavia, egli viene letteralmente conquistato dal nipotino e riesce a stabilire con lui un profondo legame d’amore, affetto e stima.

Il romanzo e gli adattamenti

Il piccolo Lord, titolo originale Little Lord Fauntleroy, della scrittrice Frances Hodgson Burnett, venne pubblicato per la prima volta in volume nel 1886 dopo essere uscito già a puntate su una rivista l’anno precedente. E’ considerato un classico della letteratura per ragazzi. Il successo dell’opera è stato tale che moltissimi sono stati gli adattamenti cinematografici e teatrali, ma anche fiction tv, cartoni animati e fumetti ad esso ispirati.

Tra i più famosi e riusciti citiamo Little Lord Fauntleroy, USA 1921, con la grande Mary Pickford, e Lord Fauntleroy, USA 1936. In questo film, nel ruolo del piccolo lord Cedric Errol, c’è l’irlandese Freddie Bartolomew.

All’epoca, il dodicenne era la star bambina più celebrata di Hollywood e a tutt’oggi resta una delle più famose della storia del cinema.

Per quanto riguarda l’Italia, nel 1996 Gianfranco Albano firmò il film tv Il piccolo Lord trasferendo la storia ai giorni nostri.

Giorgio Capitani, nel 2000, girò il sequel Il ritorno del piccolo Lord, immaginando i protagonisti qualche anno dopo.