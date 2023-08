Il Patriarca 2 si farà. C’è stato un po’ di trambusto a dire il vero. Il futuro di questa fiction Mediaset è rimasto appeso ad un filo per qualche mese. Poi, finalmente, è giunta la conferma ufficiale da parte di Claudio Amendola. Cosa è accaduto? Cosa ha detto l’amatissimo attore? Ecco tutte le news sulla fiction Mediaset pronta a tener incollati davanti al teleschermo i telespettatori dell’ammiraglia.

Il Patriarca 2 si farà: un lungo tira e molla

Mentre a Verissimo erano ospiti Raniero Monaco di Lapio e Primo Reggiani, Claudio Amendola, con un video, aveva annunciato il proseguimento della fiction. Tutti avevano capito che Il Patriarca 2 avrebbe prima o poi visto al luce. Amendola aveva chiesto a Raniero Monaco di Lapio di non “ingrassare” e di non mettere su altra massa muscolare e sottolineato che, visti gli ottimi risultati, sarebbero andati avanti tutti e tre a lavorare insieme.

Poi cosa è accaduto? Qualche settimana dopo Raniero Monaco di Lapio ha postato sui suoi account social una notizia che ha sconvolto tutti i fan. Come un fulmine a ciel sereno ha svelato a tutti che la fiction non avrebbe mai visto una seconda stagione. Come mai? Cosa era successo? Nessuno è riuscito mai a spiegarselo. Nessuno ha mai scoperto la verità.

Non tutti credevano a Raniero Monaco di Lapio. Perché? Ci si affidava alle parole di Amendola, seppur precedenti, e a quelle di uno sceneggiatore, oltre al fatto che la fiction si basasse su una idea spagnola sviluppata in due stagioni. Eppure … . Per fortuna ha dipanare ogni dubbio è arrivato Amendola.

Le parole di Claudio Amendola

Il Patriarca 2 si farà. Claudio Amendola, in un video, spiegando come mai fosse scomparso dai social, ha annunciato: “Sto preparando Il Patriarca 2“. Per la gioia di tutti i fan l’attore ha confermato di non essere in vacanza, ma di essere molto preso e intento a portare avanti più progetti.

Seguiremo ancora le vicende di Nemesio “Nemo” Bandera, l’imprenditore malato e invischiato in traffici illeciti.