Negli ultimi giorni alcuni rumors hanno suscitato la gioia dei fans della soap di Rai Uno Il Paradiso delle Signore. Stando a quanto riportato da molti infatti, si prospetterebbe un ritorno senza precedenti: Vittorio Conti (alias Alessandro Tersigni) starebbe per tornare nel cast della serie. Tuttavia in molti non hanno dato troppo credito alla notizia, pensando che si potesse trattare di una delle tante fake news che pullulano nel web. Proviamo insieme a scoprire se si tratti davvero di una falsa notizia o se vi siano davvero le basi per il suo ritorno.

Il Paradiso delle Signore news: la Rai valuta il ritorno di Vittorio?

La ripartenza della serie tv di Rai Uno dopo la pausa natalizia, ha fatto registrare un ulteriore calo degli ascolti. La soap ha infatti fatto registrare nei primi giorni di gennaio una media di 1,4 milioni di spettatori, con uno share del 13/14%. I dati non sono certo confortanti per Viale Mazzini, soprattutto considerando che nella passata stagione si era arrivati a registrare una media del 21%, e che la diretta avversaria – Canale 5 – tiene ogni giorno incollati davanti al teleschermo oltre 2,5 milioni di fedelissimi con La forza di una donna.

Come correre ai ripari? Per arginare il ciclone causato dalle vicende di Bahar & Co, e riappropriarsi dei fans che hanno smesso di seguire Il Paradiso, da Viale Mazzini hanno pensato di ricorrere a una nuova strategia, che permetterebbe di riportare linfa vitale alla trama, ovvero il ritorno di Vittorio Conti.

Alessandro Tersigni pronto a tornare al Paradiso?

In casa Rai non sembrano avere dubbi: la nuova stagione IPDS dovrà trovare un modo per riuscire a rianimare la trama. Questa decima stagione infatti – nonostante i colpi di scena degli ultimi mesi – sembra fare fatica a decollare nel pomeriggio di Rai Uno. Per tenere i fans incollati alla rete non sono bastati neppure eventi eclatanti, come il clamoroso annullamento delle nozze tra Marcello e Adelaide.

I fans hanno mosso critiche ai produttori, lamentandosi sia della lentezza delle trame che della decisione di fare uscire di scena (senza sostituirli a dovere) alcuni personaggi chiave. Preso atto che le new entry non sono riuscite a fare breccia nel cuore degli appassionati della rete ammiraglia Rai, viale Mazzini cerca di correre ai ripari, e potrebbe farlo tornando a puntare su uno dei volti storici.

Le dichiarazioni di Alessandro Tersigni – che non ha mai chiuso la porta a un suo possibile ritorno nel cast del period drama – e la sua uscita di scena due anni fa con una partenza per l’America che ha lasciato aperta la porta a un possibile ritorno, lascerebbero intravedere la possibilità che lo storico proprietario del grande magazzino milanese possa davvero tornare a far parte del cast de Il Paradiso delle Signore 11.