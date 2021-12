Il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai 1 che ci tiene compagnia tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle ore 15.55, nella settimana che va dal 27 dicembre al 31 dicembre si prende una pausa. Contrariamente agli altri anni in cui la soap dell’ammiragli Rai è andata in onda anche durante le festività, stavolta si ferma per una settimana.

Il paradiso Delle Signore: da lunedì 27 a venerdì 31 dicembre non andrà in onda

Una vera disdetta per tutti gli aficionados della soap della tv di Stato che aspettano con ansia la fine di “Domani è un altro giorno” per piazzarsi davanti allo schermo e godere delle avventure dei loro beniamini del magazzino più bello di Milano. La Rai quest’anno ha optato per fare una pausa e la soap prodotta da Gianmaria Pecorelli per Aurora tv con la regia – nelle varie stagioni – di Monica Vullo, Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, Francesco Pavolini nella settimana che va da lunedì 27 a venerdì 31 dicembre non andrà in onda.

Il Paradiso delle Signore: stop di una settimana; la messa in onda solo dal 20 al 24 dicembre

Nel dettaglio, la settimana 20-24 dicembre sarà l’ultima di questo 2021 in compagnia dei protagonisti de Il Paradiso delle signore. La scelta della Rai è dovuta per dare una settimana di respiro agli attori che potranno così riposarsi e staccare un po’ la spina rimanendo lontani dal set. Almeno in questa settimana di festa che culminerà con l’ultimo dell’anno e con il Capodanno i protagonisti potranno trascorrerlo con i propri cari. Quindi segnate in agenda lo stop della Soap che ripetiamo di ferma dal 27 al 31 dicembre per poi riprendere con nuovi episodi nella prima settimana del nuovo anno.

Il Paradiso delle Signore: quando ritorna in onda?

Le nuove puntate inedite de Il Paradiso delle signore torneranno in onda la prima settimana dell’anno nuovo: da lunedì 3 a venerdì 7 gennaio 2022.

Ma quali sono le prime anticipazioni sulle prossime puntate?

Di questo vi informeremo più avanti ma vi anticipiamo che ci sono due situazioni che coinvolgeranno parecchio i telespettatori.

La prima è che la contessa, sarà costretta a fuggire perché è ricercata dall’Interpol, in merito all’uccisione del suo ex marito Achille Ravasi.

Questo escamotage è stato creato pe consentire all’attrice Vanessa Gravina, che interpreta magistralmente la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo, di allontanarsi dal set per altri impegni lavorativi già preventivati.

La seconda situazione che catturerà l’attenzione del pubblico è la bellissima e intensa storia d’amore tra Agnese Amato e Armando Ferraris che finalmente potranno vivere il loro amore alla luce del sole, senza nascondersi.

Appuntamento quindi con i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore a partire da lunedì 3 gennaio 2022 alle 15.55 su Rai 1.