Cosa accadrà nelle prossime puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 27 aprile al 3 maggio 2024? L’ottava stagione della soap ci riserva nelle sue battute finali tanti colpi di scena e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati davanti al teleschermo con il fiato sospeso. Riflettori puntati su Vittorio Conti, che convocherà Roberto e Marcello perché lo aiutino ad affrontare il “caso Matilde”.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Matilde rischia l’arresto

Tancredi è furioso per il ritorno di fiamma tra Matilde e Vittorio, e decide di attuare il suo piano di vendetta denunciando la donna che sta per andare a convivere con il suo uomo, nonostante il matrimonio ancora in atto.

Dopo la denuncia di suo marito, Matilde rischia di essere arrestata. Per poterla aiutare Vittorio prende una decisione inattesa legata al suo futuro professionale e privato. L’uomo convoca i suoi soci Marcello e Roberto per dare loro una notizia importante.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Maria e Matteo lasciano Milano

Le trame delle ultime puntate della soap opera italiana rivelano che per Matteo e Maria arriva il momento di lasciare Milano e trasferirsi a Parigi.

I due hanno scelto di voltare pagina e intraprendere questo nuovo percorso di vita insieme, nonostante le difficoltà e gli scontri che ci sono stati con Ciro Puglisi. Il padre di Maria si è infatti mostrato contrario alla loro unione, criticando aspramente la decisione della figlia di rompere la relazione con Vito.

Elvira determinata nelle prossime puntate de Il Paradiso

La determinazione di Maria è però un esempio per Elvira, che nei prossimi episodi Il Paradiso trova il coraggio di fare ciò che vuole: la donna comunica ai genitori di essersi innamorata di Salvatore e di voler iniziare una nuova storia d’amore con il giovane proprietario della Caffetteria Amato.

Con l’ultima puntata Il Paradiso 8 – in onda venerdì 3 maggio – cala il sipario sulla fiction italiana, che come di consueto si prende una pausa estiva. In attesa di ritrovare a settembre i nostri beniamini, vi ricordiamo che potrete seguire la soap opera pomeridiana su Rai 1 (o in streaming su RaiPlay). Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Il Paradiso delle Signore 8.