La decima stagione Il Paradiso delle Signore prosegue con il suo consueto appuntamento pomeridiano su Rai Uno. Nelle prossime puntate al centro dei riflettori troveremo la contessa Adelaide, sconvolta dalle dichiarazioni di Marcello che deciderà di annullare le nozze. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi in onda dal 27 al 31 ottobre sul primo canale Rai.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: matrimonio annullato, Adelaide distrutta

La rivelazione di Marcello colpisce duramente la contessa, gettando un’ombra sull’atmosfera di Villa Guarnieri. Tutti si stringono attorno a lei per offrirle sostegno.

La notizia si diffonde rapidamente fino al Paradiso, dove Roberto si prodiga per tenere a bada i giornalisti. L’annullamento delle nozze mette un freno ai piani dei fratelli Marchesi, e Caterina rischia di smarrire la fotografia del suo fidanzato.

Nel frattempo, Enrico apprende dell’esistenza di una nuova terapia che potrebbe restituirgli la piena funzionalità della mano. Umberto sembra avere ben chiari i motivi che hanno spinto Marcello a fare un passo indietro, ma di lui si sono perse le tracce. Per questo, Matteo e Mirella decidono di cercare un contatto con Rosa.

Marcello si dimette nelle prossime puntate Il Paradiso 10

Marcello fa ritorno a Villa Guarnieri e, con un gesto dal profondo significato simbolico, consegna a Umberto i documenti relativi alla gestione del patrimonio di Adelaide, che nel frattempo cerca di superare il proprio dolore. Anita cerca di mantenere alto il morale a Villa Guarnieri, ma Adelaide fa fatica a ritrovare la pace interiore.

Mentre la contessa non sembra riuscire a superare la delusione per quella decisione improvvisa e inattesa del compagno, Rosa rientra a Milano e si ricongiunge con Marcello, che si lascia andare a una confessione sincera e toccante.

Barbieri si reca al Paradiso e riceve una calorosa accoglienza dalle Veneri. Il giovane ha però una notizia importante da dare a Roberto: ha deciso di dimettersi!

Dopo essersi riavvicinati, Rosa e Marcello prendono infatti una decisione importante per il loro futuro.

News Il Paradiso delle Signore

Caterina mostra alle Veneri la foto del suo fidanzato e si accorge che si tratta di una vecchia conoscenza del Paradiso.

Johnny e Mimmo, invece, si confidano apertamente, parlando dei loro sentimenti amorosi.

Nel frattempo, Johnny riesce finalmente ad acquistare il pulmino tanto desiderato, coinvolgendo anche Mimmo nell’entusiasmo.

Irene riceve la visita di zia Sandra, una parente che non vedeva da anni.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Odile si prepara a sostituire Adelaide al Circolo in occasione di un evento già programmato e, seppur con qualche esitazione, Rosa le offre il suo aiuto.

Enrico continua a nascondere a Marta il problema che affligge la sua mano.

Intanto – grazie a Concetta – Sandra scopre alcuni segreti del passato di Irene.

Un incontro fortuito tra Marcello e Rosa non passa inosservato a Ettore, che comincia a insinuare dubbi in Odile. L’evento per il lancio del Paradiso Donna raccoglie grande successo.

Prima di lasciare Milano, Sandra compie un gesto generoso nei confronti di Irene: le salda tutti i debiti e le lascia una lettera con una proposta inaspettata.

Durante i festeggiamenti per il successo dell’evento, Caterina riceve una piacevole sorpresa che, però, per Roberto si trasforma in motivo di amarezza: scopre che Mario Oradei, il fidanzato della Venere, è una sua vecchia conoscenza.

Dopo aver ascoltato una conversazione tra Odile e Umberto, Adelaide capisce finalmente le ragioni che hanno spinto Marcello ad allontanarsi e decide quindi di andare a casa sua.