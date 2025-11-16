La decima stagione Il Paradiso delle Signore prosegue con il suo consueto appuntamento pomeridiano su Rai Uno. Nelle prossime puntate al centro dei riflettori troveremo Marcello, che sarà furioso dopo aver scoperto cosa ha fatto Rosa. Barbieri tuttavia si ricrederà presto, e tra i due tornerà il sereno. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi in onda dal 17 al 21 novembre sul primo canale Rai.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Rosa “delude” Marcello

Nonostante le difficoltà economiche che deve affrontare Marcello dopo la sua rottura con Adelaide, la relazione tra lui e Rosa va avanti nel migliore dei modi. I due sono sempre più affiatati, almeno finché qualcosa non incrina il rapporto. La storyline prende il via nel momento in cui Barbieri pensa di rivolgersi alla banca per ottenere un prestito per investire nel settore degli elettrodomestici.

L’istituto bancario gli rifiuta il denaro, ma Rosa ha un’idea per aiutarlo e si rivolge a Tancredi. Quando Marcello scopre ciò che ha fatto l’amata ha uno scatto d’ira. Poco dopo però, si rende conto che accettare la linea di credito che gli è stata concessa grazie all’intervento di Tancredi, è il solo modo per poter realizzare il suo progetto.

Il Paradiso delle Signore, spoiler al 21 novembre

Per l’uscita del nuovo numero di Paradiso Donna viene proposto un servizio dedicato a una donna dell’arte. Tancredi propone di incentrarlo sulla giovane violoncellista Chiara Brugnoli. L’artista si presenta poco dopo in negozio, e fa la conoscenza di Irene, che non può fare altro che congratularsi per la sua gentilezza e disponibilità.

Chiara Brugnoli è ben diversa da un’altra donna che – poco dopo – si sofferma a osservare i capi di abbigliamento esposti nella vetrina del Paradiso. Arrogante e altezzosa, la donna critica aspramente gli abiti e finisce per avere un battibecco con Irene. Attenzione però, perché l’incontro (o per meglio dire lo scontro) tra le due potrebbe riservare qualche sorpresa in futuro.

Agata aiuta Mimmo a trovare un nuovo lavoro nelle prossime puntate Il Paradiso 10

Mimmo non svela ai suoi la volontà di lasciare per sempre il commissariato. Per farlo però, deve riuscire prima a trovare un lavoro fisso. Agata si offre di aiutarlo, anche se la sua decisione scatena inizialmente forti tensioni nella famiglia Puglisi.

Quando il padre di Mimmo scopre che il ragazzo ha intensione di lasciare la Polizia lo affronta. Il giovane può però contare sull’inatteso appoggio di Ciro. Quest’ultimo è sempre più determinato a trovare un impiego a Mimmo, ma trovargli un occupazione stabile sembra impossibile e gestire la situazione con Johnny è complicato. La cosa tuttavia, potrebbe risolversi da sola proprio grazie all’intervento del cugino di Delia.

News Il Paradiso delle Signore

Matteo e Odile ricevono una gradita sorpresa: la SIAE invia loro il compenso per i diritti d’autore di due brani: quello che Michelino ha cantato allo Zecchino d’Oro e la cnzone che Marina ha cantato nel film.

Roberto viene a sapere che Mario ha scritto a Caterina una lettera e prende una importante decisione. Le buone intenzioni di Mario nei confronti di Caterina rassicurano e rendono felice Fulvio, che però continua a essere preoccupato per la distanza tra i due.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Ettore ha un’idea originale per la nuova campagna della Galleria Milano Moda.

Fulvio da a Roberto una lettera di Mario, pur sapendo che questo gesto potrebbe portare Rinaldi a scoprire la loro relazione.

Il debutto musicale di Chiara Brugnoli al Circolo è un successo, e durante la serata Irene fa una piacevole scoperta. Anche Rosa e Marcello partecipano all’evento, e proprio in questa occasione lui sorprende la Camilli con un’inattesa proposta.