La vendetta di Adelaide su Marcello non tarderà ad arrivare, e nel corso delle prossime puntate Il Paradiso delle Signore la contessa studierà un piano per far pagare a Barbieri il fatto di averle preferito Rosa. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Marcello paga care le proprie scelte

Negli episodi IPDS già andati in onda, abbiamo visto Barbieri costretto a dimettersi dal grande magazzino a causa delle minacce di Adelaide. Marcello ha chiesto però di lasciare che almeno Rosa potesse continuare il suo lavoro. In questo modo l’uomo era convinto di aver finalmente risolto i problemi legati alla fine della relazione con la contessa, ma sarà davvero così?

La delusione e la sete di vendetta avranno la meglio su Adelaide, che dopo essere stata lasciata da Marcello pochi giorni prima delle nozze, e aver scoperto che lui ha una relazione con Rosa, non tarderà a mettere in atto un piano per distruggere l’ex.

La rottura con la contessa porterà Marcello a dover affrontare problemi economici, che lui penserà di risolvere investendo in una nuova attività. Se in passato Barbieri era impegnato a gestire il patrimonio di Adelaide, ora dovrà reinventarsi, e proverà a farlo puntando su un settore in forte espansione.

La sua idea sarà quella di creare un business sugli elettrodomestici, e sarà entusiasta di questa sua scelta almeno fino a quando non riceverà il rifiuto della banca a concedergli un prestito. L’ipotesi che dietro alla decisione della banca possa esserci lo zampino di Adelaide aleggerà nella mente di Barbieri: la sua ex avrà deciso di mettergli così i bastoni tra le ruote, impedendogli di realizzare ogni suo progetto?

Scoprire che l’istituto finanziario non intende supportare la sua idea, sarà comunque un duro colpo per Barbieri, che potrà però sempre contare sull’aiuto di Rosa.

Rosa aiuta Marcello nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore

La giornalista non potrà stare con le mani in mano mentre il suo fidanzato sarà costretto ad affrontare l’ennesima conseguenza della sua rottura con Adelaide, e deciderà di aiutarlo ad ogni costo.

Rosa penserà di rivolgersi a Tancredi Di Sant’Erasmo per un prestito, che permetterebbe a Marcello di mettere in piedi la sua nuova attività. Riuscirà a convincere il nipote di Adelaide a concedere il prestito al suo fidanzato, oppure il ragazzo si opporrà al progetto che – di fatto – permetterebbe all’uomo che ha abbandonato sua zia pochi giorni prima del matrimonio di aprirsi una strada verso il successo?