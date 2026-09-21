Cosa accadrà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore? La serie tv ambientata a Milano è tornata a tenerci compagnia nei pomeriggi di Rai Uno con una nuova stagione, che si è mostrata ricca di colpi di scena fin dalle sue prime battute. Quello che accadrà tra qualche settimana, però, supererà anche la più fervida immaginazione. Non capita infatti spesso di vedere la contessa in difficoltà, cosa accadrà per metterla in difficoltà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide vede vacillare i suoi piani

L’arrivo di Carla Corsi e l’alleanza stretta con lei da Adelaide, sembravano dare alla contessa una sicurezza assoluta e la garanzia di prevalere nella corsa alla presidenza del Circolo. Ma proprio quando la corsa per il pregiato incarico entrerà in un momento delicato, una mossa della Corsi costringerà la contessa a mettere in discussione quell’alleanza che sembrava darle un sostegno importante.

Anche se al momento gli spoiler non rivelano quale sarà la mossa a sorpresa di Carla, tutto lascia presagire che proprio le scelte della Corsi avranno un peso notevole nella competizione, e costringeranno Adelaide a rivedere le sue decisioni, e soprattutto a prestare grande attenzione alle alle mosse future delle sue avversarie.

Adelaide otterrà la presidenza del Circolo? News IPDS

La contessa riuscirà a prevalere sulle avversarie e ottenere il prestigioso incarico? Per il momento non possiamo rispondere a questa domanda, anche se appare evidente che la corsa per la presidenza al Circolo – proprio quando tutto sembrava ormai scritto – potrebbe finire per riservarci molte sorprese.

Gli spoiler lasciano intendere che una mossa che farà Carla Corsi avrà un peso determinante nella competizione, e costringerà Adelaide a fare i conti con una scelta fatta in passato.

Avrà fatto davvero bene a fidarsi della Corsi? Quell’alleanza sarà davvero solida, come la contessa pensava? Adelaide farà fatica a scacciare una forte sensazione di inquietudine, e tutto lascia presagire che le sue sensazioni abbiano ragione di essere. Sicuramente non sarà questa la prima volta che la vedremo al centro delle dinamiche legate al Circolo, ma con molta probabilità stavolta la contessa di Sant’Erasmo si troverà ad affrontare una situazione molto più complicata di quelle passate.

Non ci resta che attendere qualche giorno, fino a quando gli spoiler non ci porteranno altre news su questa vicenda che promette di tenerci con il fiato sospeso e sconvolgere le trame future IPDS.