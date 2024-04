Il Paradiso delle Signore 8 si ferma oggi, giovedì 25 aprile. Il cambio di programmazione Rai per la festa della Liberazione ha messo in pausa anche le vicende dello sceneggiato ambientato a Milano, che infatti oggi non andrà in onda.

Il Paradiso delle Signore non in onda oggi, 25 aprile

L’ottava stagione della soap opera targata Rai 1 sta ormai per giungere al termine. Nel corso della penultima settimana di programmazione lo sceneggiato ambientato a Milano subirà un cambio di programmazione.

Come già anticipato infatti, Il Paradiso delle Signore oggi non andrà in onda. I motivi sono da ricercare nella decisione dei vertici Rai, che hanno pensato di consentire ai tantissimi fans della serie TV italiana di trascorrere la giornata di festa in compagnia di parenti e amici, senza perdersi neppure un appuntamento con la soap, che ormai è giunta alle sue battute finali.

Al suo posto sarà trasmessa una maxi puntata de La volta buona, che in via del tutto eccezionale prenderà il via alle ore 14:00 e ci terrà compagnia fino alle ore 16:45 su RaiUno.

Il paradiso delle Signore, dove eravamo rimasti?

Negli ultimi episodi abbiamo visto Tancredi pronto a dichiararsi a Matilde, e costretto a fare i conti con l’ennesimo colpo di scena che ha stravolto i suoi piani. Tra Salvo e la Venere Gallo era finalmente tornato il sereno. La giovane donna si era ritrovata a sorpresa davanti agli occhi un anello di fidanzamento di Tullio e aveva deciso di rompere il fidanzamento, suscitando una brutta reazione nel ragazzo.

I riflettori delle ultime puntate Il Paradiso sono però stati incentrati sulle vicende di Matteo e Maria. Il giovane Portelli – uscito dal carcere – si è dichiarato pronto a partire per Parigi e ha proposto a Maria di seguirlo. La notizia della partenza di Portelli e Maria non ha però incontrato il favore di papà Ciro.

Il Paradiso, quando torna in TV?

Quando potremmo assistere all’epilogo delle vicende degli ultimi giorni? I fans Il Paradiso possono stare tranquilli, poiché i loro beniamini torneranno al consueto appuntamento nel daytime di Rai Uno già domani, venerdì 26 aprile, a partire dalle 16:00.