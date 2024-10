Cosa accadrà nei prossimi episodi Il Paradiso delle Signore? Nelle puntate in onda la prossima settimana assisteremo a un nuovo incontro tra Odile e Matteo Portelli, e vedremo la figlia della contessa Adelaide rimanere molto colpita dal ragazzo. Sarà lei a fare la prima mossa, e dichiararsi al giovane contabile del grande magazzino milanese?

Odile dichiarerà il suo amore a Matteo nelle prossime puntate Il Paradiso?

Dopo essersi già incrociati una prima volta, Odile e Matteo avranno modo di rivedersi e stavolta la figlia della contessa resterà piacevolmente colpita dal giovane contabile del Paradiso. La ragazza – da poco giunta a Milano per ricongiungersi con la madre biologica – starà cercando di ambientarsi al meglio nella grande città e costruirsi un futuro. In quel futuro ci potrebbe essere Matteo Portelli? I sentimenti di Odile non lasceranno spazio a dubbi.

Dopo aver chiesto consiglio a mamma Adelaide e alla cugina Marta, la giovane deciderà di uscire allo scoperto e dichiarare al ragazzo il suo amore? In questo caso come potrebbe reagire Matteo, che al momento è fidanzato con la stilista Maria Puglisi? La “relazione a distanza” con la venere mostrerà non pochi problemi, e – mentre Maria Puglisi sarà impegnata a Parigi per la sua nuova carriera professionale – non è da escludere che Portelli possa decidere per una love story con la “vicina” Odile.

Risultati ottimi per la soap italiana Il Paradiso

In attesa di conoscere quale sarà l’evolversi di questa nuova storyline non possiamo che riconoscere il successo della serie tv italiana, che negli ultimi tempi è riuscita a sfiorare il 19% di share. Nella puntata andata in onda giovedì 3 ottobre – complice il ritorno di Conti – la serie tv Rai con Alessandro Tersigni ha tenuto incollati davanti ai teleschermi 1,8 milioni di telespettatori.

Un risultato sorprendente per uno slot orario “difficile” come quello pomeridiano, che deve fare i conti con le soap Mediaset e con i programmi di Maria De Filippi. Ma la nuova stagione Il Paradiso ha già dimostrato di avere tutte le caratteristiche per confermarsi – anche quest’anno – come una serie tv di successo. La vicenda di Odile e Matteo riuscirà a farci trattenere il fiato? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.