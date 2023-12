Amara sorpresa per i tantissimi fans de Il Paradiso delle Signore, che oggi si collegheranno su Rai Uno per seguire le vicende di Matilde, Vittorio & Co. Dopo lo stop di Natale la soap non si presenta all’appuntamento neppure oggi – mercoledì 27 dicembre – nel daytime di Rai 1. Quando tornerà in onda? Continua a leggere e scopri di più.

Il Paradiso sospeso, i motivi

La soap italiana si prende una pausa nella settimana di Natale. Considerando il particolare calendario delle feste 2023 – che consente a molti italiani di fare un lungo ponte di fine anno – i vertici Rai hanno deciso per uno “stop” temporaneo della soap. In questo modo vogliono dare la possibilità a tutti di trascorrere in famiglia o con gli amici giornate spensierate, senza perdersi neppure un episodio Il Paradiso delle Signore.

La puntata andata in onda venerdì del 22 dicembre 2023 è l’ultima quindi puntata del 2023. Ma quando ricomincia Il Paradiso delle Signore 8 nel 2024?

Quando torna in TV Il Paradiso delle Signore?

Il Paradiso delle Signore 8 non andrà in onda lunedì 1° gennaio 2024. Di conseguenza, l’appuntamento con la soap è fissato per martedì 2 gennaio 2024 alle ore 16.00 su RaiUno, con una nuova avvincente puntata della soap, giunta alla sua ottava stagione.

Nella puntata 75 della stagione Daily 6 vedremo Matteo in ansia, dopo aver ricevuto una telefonata dalla clinica dove è ricoverata la madre. Nel frattempo arriva il momento dell’inaugurazione della fabbrica. Vito è emozionato, e grazie a questa soluzione potrà rimanere a Milano con Maria e iniziare questa nuova avventura. Non mancheranno eppure le tensioni tra Vittorio e Tancredi. Quest’ultimo – dopo aver letto un articolo sul giornale riferito alla fine del suo matrimonio con Matilde – va a cercare Conti. Tra i due vi è l’ennesimo scontro.

Vi ricordiamo che gli episodi già trasmessi de Il Paradiso delle Signore sono disponibili anche in streaming su RaiPlay, dove è possibile rivedere le puntate on demand.