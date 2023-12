Il Paradiso delle Signore non ci terrà compagnia nella settimana di Natale con il consueto appuntamento in daytime dal lunedì al venerdì. I vertici Rai hanno infatti deciso di mettere in pausa la soap italiana in occasione delle festività natalizie.

Il Paradiso delle Signore sospeso dal 25 al 29 dicembre

La stagione Daily 6 de Il Paradiso delle Signore 8 si prende una pausa nel periodo natalizio. La notizia non stupisce più di tanto i fans, già abituati nelle precedenti stagioni alla pausa nell’ultima settimana dell’anno.

In linea con quanto già accaduto negli anni scorsi i vertici Rai hanno confermato anche nel 2023 la sospensione de Il Paradiso nel periodo 25 – 29 dicembre. Lo stop arriva in un momento di grandi tensioni al magazzino. Ricordiamo infatti che – subito prima della pausa natalizia – assisteremo ad alcuni scontri tra il direttore e Barbieri in merito agli omaggi per le clienti e alla busta che Marcello mostra a Conti e Landi. Il contratto con l’editore più in voga di Milano contenuto al suo interno genera qualche malumore tra Barbieri e Conti. Quest’ultimo sostiene infatti che non sia la cifra concordata e Marcello – che ha agito in autonomia – propone di pagare la differenza. Vittorio però sostiene che nessuno al Paradiso aggiunge soldi di tasca propria. L’uomo sa che è un ottimo contratto, ma Conti gli ricorda delle regole gestionali che tutti devono rispettare.

Il Paradiso, quando tornerà in onda su Rai Uno?

Quando scopriremo come si evolvono i malumori che hanno offuscato l’atmosfera di Natale? L’appuntamento per i tantissimi fans della soap è solo rimandato. Il Paradiso delle Signore 8 tornerà infatti in onda con la consueta programmazione settimanale lunedì 1° gennaio 2024.

Tante le novità 2024 Il Paradiso, a partire dalla decisione della Cipriani di affidare temporaneamente il ruolo di capocommessa alla Gallo, che dovrà stare attenta a dimostrarsi all’altezza. Clara – per riuscire a soddisfare le aspettative di Irene – non esiterà a chiederle qualche consiglio.

Sono moltissimi i colpi di scena che animeranno le nuove puntate 2024, e vi invitiamo a seguirci per scoprirli insieme a noi, con le anticipazioni settimanali Il Paradiso 8. Vi ricordiamo inoltre che – se volete rivedere in streaming qualche puntata della soap di Rai 1 – potete farlo su RaiPlay.