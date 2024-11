Una brutta sorpresa attende i fans de Il Paradiso delle Signore che oggi – venerdì 1° novembre – si collegheranno come di consueto su Rai Uno per seguire le vicende della serie tv. Il Paradiso oggi non va in onda: quali sono i motivi e cosa vedremo al suo posto?

Cambio palinsesto Rai 1: il Paradiso delle Signore si ferma oggi, 1° novembre

La soap pomeridiana Il Paradiso non andrà in onda oggi – 1° novembre – come di consueto alle ore 16 su Rai Uno. In occasione della giornata festiva la rete nazionale ha deciso una programmazione in daytime nella quale non troverà spazio la soap che racconta le vicende del grande magazzino milanese.

Durante la settimana verranno quindi trasmessi solo quattro episodi anziché cinque. L’episodio di oggi verrà recuperato in un’altra data di novembre, che tuttavia non è ancora stata comunicata dall’emittente televisiva.

Programmazione daytime Rai Uno di oggi, venerdì 1° novembre

Sebbene i vertici Rai abbiano deciso di sospendere per oggi la soap italiana, per consentire ai fans di trascorrere la giornata festiva con amici e parenti, anche coloro che rimangono a casa potranno contare su un pomeriggio ricco di programmi.

Ecco in dettaglio il palinsesto Rai Uno per la giornata di oggi, venerdì 1° novembre:

ore 14:05 – La volta buona con Caterina Balivo

ore 16:55 – TG1 Telegiornale

ore 17:05 – La vita in diretta con Alberto Matano

ore 18:45 – Reazione a catena

Il Paradiso delle Signore, quando torna in TV?

Come anticipato si tratterà di uno stop temporaneo, e i fans Il Paradiso delle Signore potranno ritrovare i loro beniamini già lunedì 4 novembre.

Dopo aver lasciato ieri Marcello pronto a screditare pubblicamente Umberto, nell’episodio 40 in onda lunedì scopriremo che Barbieri avrà composto un memoriale contro il Commendatore, con l’intento di renderlo pubblico. Nel frattempo le attenzioni della portinaia verso Roberto finiranno per far preoccupare Mario.

Adelaide invece scoprirà che Umberto avrà deciso di rivelare a Marta tutti i dettagli sulla truffa di Hofer, e in particolare le dinamiche con le quali avrà convinto Matteo ad aiutarlo.

Irene cercherà di riavvicinarsi ad Alfredo, mentre Odile – ignara di ciò che sarà successo tra Umberto e Marta – sarà felicissima per il premio vinto per la galleria Milano Moda.