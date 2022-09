Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 che ogni pomeriggio tiene incollati allo schermo milioni di spettatori, domani 17 settembre andrà in onda con un doppio appuntamento. Il motivo? Scopriamolo assieme.

Il Paradiso delle Signore: doppio appuntamento sabato 17 settembre 2022

Gli aficionados del magazzino più bello di Milano saranno ben felici di sapere che domani, sabato 17 settembre l’appuntamento con i nostri beniamini è fissato dalle ore 14.00 per un totale di due puntate. Verranno mandati in onda dunque il quinto e il sesto episodio. Il motivo? Ebbene, in queste settimane a causa del cambio programmazione della rete, per dare spazio agli speciali sulla Regina Elisabetta II d’Inghilterra alcuni episodi della soap sono stati “sacrificati” non andando in onda. In questo modo quindi si recuperano le puntate perse, così che da martedì 20 la programmazione potrà riprendere nella giusta successione.

Come saprete, il Paradiso segue una narrazione di pari passo con i giorni della settimana di messa in onda. Giorni e mesi ovviamente non l’anno, dal momento che la soap è ambientata negli anni 60! Non è difficile quindi vedere a ridosso della festività natalizie, degli episodi che parlano proprio del Natale e così via.

Il Paradiso delle Signore, eccezionalmente in onda di sabato

Ad annunciare questo doppio appuntamento eccezionalmente di sabato – la programmazione della soap è dal lunedì al venerdì – è stato l’attore Alessandro Tersigni attraverso una sua storia IG. Tersigni che presta il volto a Vittorio Conti direttore del Paradiso ha difatti annunciato che domani sabato 17 settembre andranno in onda due puntate della soap. Questo per recuperare le puntate non andate in onda giovedì scorso e quella che non andrà in onda lunedì 19 settembre, per dare spazio ai funerali della Regina.

Riepilogando: domani 17 settembre il Paradiso andrà in onda con una doppia puntata a partire dalle ore 14.00; lunedì la fiction non andrà in onda per via dei funerali della regina Elisabetta e da martedì si riprende con la consueta programmazione alle ore 16.05.