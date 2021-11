Torna l’appuntamento con le anticipazioni e le trame de Il Paradiso delle Signore 6, Il magazzino più bello di Milano. Cosa succederà ai nostri beniamini? Quali novità attendono i nostri protagonisti? Vi raccontiamo quello che accadrà da lunedì 8 a venerdì 12 novembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trama puntate dall’8 al 12 novembre 2021

Vittorio comprende la paura di Tina di finire sotto i ferri e l’accompagna dal medico che le consiglia di operarsi per recuperare la completa funzionalità della sua voce. Tina, finalmente trova il coraggio per confessare tutto ai suoi genitori con l’aiuto del fedele amico Vittorio.

Il dramma di Tina Amato: il padre è scettico la madre l’appoggia

Nella famiglia Amato ci sono posizioni diverse in merito all’operazione di Tina: Giuseppe è scettico, mentre Agnese è rincuorata da Vittorio sul fatto che andrà tutto bene e che deve sostenere la figlia. Tina informa Vittorio della proposta del medico, esternando ancora una volta i suoi dubbi in merito all’operazione. La cantante è giù di morale e l’incontro con una sua fan, organizzato da Vittorio la rincuorano non poco e riflette sul suo futuro. Così finalmente prende una decisione in merito alla sua operazione decidendo di operarsi. Anna va a consolare Salvo dopo aver appreso i motivi che agitano la sua famiglia.

Il segreto di Giuseppe Amato viene scoperto da Agnese

Don Saverio insiste con Giuseppe perché parli alla moglie dell’esistenza di Petra e di suo figlio. L’uomo tergiversa prende tempo e non si decide a dire nulla alla moglie. Agnense dal canto suo, scopre la foto di un bimbo custodita in una busta spedita dalla Germania, nascosta tra le cose del marito. Intuisce, così il vero motivo dell’ammanco di soldi dal libretto di risparmio e costringe Giuseppe a dire tutta la verità sul figlio illegittimo. La donna è molto amareggiata e trova conforto – come sempre – in Armando.

La confusione di Salvatore Amato su Anna

Salvo si sente confuso da quando Anna gli ha confidato di essere vedova e di avere una figlia. Nel frattempo, Gloria viene presentata ufficialmente all’ignara Veronica. Quest’ultima infatti non sa che è l’ex moglie di Ezio. Salvatore si offre di accompagnare Anna dalla figlia e lei apprezza molto il suo gesto.

I dubbi di Flora Gentile sul rapporto dei Guarnieri con il padre Achille Ravasi

Flora continua a fare domande sui Guarnieri per fare luce sugli ultimi momenti della vita di suo padre. Quando annuncia la sua partenza per Parigi, Adelaide è in ansia per quello che potrebbe rivelare Cosimo alla giovane “americana.” A sorpresa Cosimo arriva a Milano e Flora non parte più per Parigi.

Flora continuando le sue indagini su suo padre Achille, ha la conferma inequivocabile che Umberto e Adelaide hanno una relazione. A Villa Guarnieri, intanto, arriva a sorpresa il nipote della Contessa, Marco di Sant’Erasmo. Flora conosce finalmente Cosimo.

Irene cerca di boicottare Gemma per paura di perdere l’affetto di Stefania

Irene è decisa a boicottare Gemma per il bene di Stefania, che però non approva. La giovane Cipriani pensa infatti che Gemma possa allontanarla da Stefania e confessa a quest’ultima il timore di perdere il suo affetto e la sua amicizia. Irene cerca di far schierare anche Dora contro Gemma, mentre Stefania si impegna per creare un rapporto pacifico con la sorellastra.