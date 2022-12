Eccoci arrivati alle anticipazioni delle trame delle puntate del Paradiso delle Signore che vanno dal 26 al 30 dicembre 2022. Cosa succederà ai nostri beniamini? Ezio e Veronica, hanno ripristinato il loro rapporto? Ezio né Gloria riusciranno a dimenticare il bacio che si sono dati. Marcello riuscirà a dimenticare Ludovica? Irene cederà alla corte serrata di Alfredo? Quali novità ci aspettano, dunque? Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 26 al 30 dicembre 2022. Matilde confessa a Vittorio i suoi sentimenti

Al Paradiso c’è gran fermento: Matilde ha posato per il manifesto pubblicitario del Paradiso – l’attrice Elsa Martinelli ha dato forfait all’ultimo minuto – indossando l’abito disegnato dalla dolce Maria. Le Veneri commentano positivamente il manifesto apparso sui muri della città: Matilde indossa con sobria eleganza l’abito disegnato dalla Puglisi. Matilde confessa a Vittorio quello che prova per lui, ma non gli nasconde i suoi timori. Nel frattempo, Vito fa una sorpresa a Maria per farsi perdonare del mancato appuntamento.

Grandi novità al Paradiso delle Signore: l’arrivo dei due artisti

Al Paradiso l’arrivo di due artisti porta scompiglio fra le Veneri che sono euforiche per le nuove conoscenze. Tutto ciò suscita la gelosia di Alfredo Perico, gelosissimo di Irene. Del resto la signorina Cipriani inizia una corte serrata all’indirizzo del bel Michele, uno dei due artisti arrivati al Paradiso, e coinvolge Maria in un’uscita a quattro che né Alfredo né Vito prenderanno molto bene.

Irene scopre che Alfredo e Vito sono a conoscenza dell’uscita a quattro

Nel frattempo Irene scopre che Alfredo e Vito sanno della sua uscita a quattro con Maria e i due artisti. Vito, che si sente molto deluso da Maria, si sfoga con Armando. Irene racconta alle amiche di come si sia liberata dal corteggiamento pressante di Alfredo, facendogli credere di essersi fidanzata con Michele. Nel frattempo, Perico affronta l’artista rivale e viene a sapere che la Cipriani gli ha mentito.

Ezio e Veronica tornano a farsi vedere in pubblico assieme

Ezio e Veronica partecipano alla festa al Circolo, organizzata in onore della squadra di equitazione: per loro significa farsi vedere di nuovo insieme in società. Gemma è molto felice per sua madre e pare che le cose con Ezio vadano decisamente meglio. Intanto, Clara non dice a Don Saverio di avere iniziato a gareggiare in bicicletta. Mentre Gemma, intuisce che tra Roberto Landi e Mario Oradei c’è qualcosa di più di una semplice amicizia.

Gemma scopre l’omosessualità di Roberto, ma non lo giudica

Roberto intuisce che Gemma ha capito tutto della sua frequentazione con Oradei e decide di spiegarle come stanno le cose temendo che la loro amicizia vada a perdersi. La ragazza, tuttavia non lo giudica ma anzi, lo aiuta ad evitare una situazione incresciosa e pericolosa che coinvolge anche Mario Oradei.

Marcello entra in società con la contessa Adelaide

Marcello racconta ad Adelaide come sia riuscito ad aprire con lei una società di comodo, senza che loro due compaiano in alcun modo. Torrebruna prova a scoprire il segreto che la Gramini gli tiene nascosto. Al Circolo Gemma incontra una vecchia conoscenza, Carlos Garcia.