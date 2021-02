Eccoci arrivati alle anticipazioni e le trame delle puntate de Il Paradiso delle Signore 5, che vanno dal 22 al 26 febbraio 2021. Ultima settimana di programmazione del mese di febbraio che vedrà molti colpi di scena e situazioni ingarbugliate venire alla luce. Vediamo nel dettaglio e avventure e gli intrighi dei nostri amati protagonisti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 22 al 26 febbraio 2021

Continuano le puntate della soap di Rai 1 che tengono compagnia al pomeriggio dalle 15.55 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Cosa accadrà ai nostri beniamini? Salvatore riuscirà a rassegnarsi al fatto che Gabriella è ormai una donna sposata? Marta riuscirà a capire che tra suo marito e Beatrice c’è un’intesa amorosa? Agnese riuscirà a viversi il suo amore con Armando? Vediamo di capire se questi interrogativi possano avere una risposta.

Cosimo e Gabriella si trasferiscono a Villa Bergamini, Dora rinuncia al ruolo di Capo Venere

I novelli sposi, Cosimo e Gabriella sono di ritorno dal viaggio di nozze e si trasferiscono a Villa Bergamini. Gabriella invita le Veneri nella sua nuova casa, ma sul finale di serata, a sorpresa, si presenta Anna, tornata a Milano in cerca di sostegno.

Nel frattempo, Dora a causa di un errore sul lavoro si rende conto di non essere all’altezza del ruolo ma a differenza di Paola, non si tira subito indietro ma alla fine gioco forza, si rende conto che non può continuare a sostituire la sign. Calligaris, perché ci sono troppe responsabilità. Al Paradiso, Beatrice e Vittorio sono alle prese con le selezioni per la nuova capocommessa, mentre Pietro capisce per chi batte il cuore di Stefania.

Maria Parisi alla ricerca di una nuova casa

Maria è costretta a lasciare la casa dove abita e se non trova un’altra sistemazione dovrà tornare in Sicilia. La sarta quindi, cerca una nuova casa: chissà che non possa andare a vivere nella casa che fino a poco tempo fa ospitava Gabriella, nello stesso pianerottolo di Salvatore e Rocco?

Agnese, essendo molto amica di Maria, cerca in tutti i modi di aiutare la ragazza e ne parla anche con Don Saverio, affinchè la giovane trovi una nuova sistemazione abitativa. Ma la soluzione invece arriva da Giuseppe Amato: Maria resta a Milano e si trasferisce a casa delle ragazze: Rocco ne è molto felice, Irene un po’ meno.

Il Mantovano ricatta ancora Ludovica che si appoggia a Marcello

Ludovica viene ricattata ancora dal Mantovano, anche se in un primo momento aveva pensato di essersi liberata di lui: ne parla confidandosi con Marcello sul fatto che Sergio Castrese continua a tormentarla.

Federico vuole dire a Marta di essere suo fratello

Nel frattempo, Federico, visto che Marta è tornata a Milano pensa di rivelarle la loro parentela. Per il giovane Cattaneo, è giunto il momento di dire a Marta che sono fratello e sorella. Naturalmente, Adelaide, non è proprio d’accordo perché teme che questa verità possa creare dissapori in seno alla famiglia. Ma non solo, Federico ha intenzione di dire la verità a Marta, ma anche Umberto pensa sia una buona idea. E Marta intuisce che c’è qualcosa di sospetto.

La reazione di Marta alla notizia che Federico è suo fratello

Umberto finalmente confessa tutto a Marta che, contrariamente a quanto forse ci si aspettava, reagisce molto male. Marta non riesce a perdonare Umberto che, avvilito per la reazione della figlia, si sfoga con Vittorio e Federico. Marta, ancora profondamente delusa da Umberto e Adelaide, decide di andare a trovare il fratello Riccardo a Parigi.

Rocco ha un’idea per trovare lavoro a suo zio Giuseppe, ma Armando non ne è entusiasta, e nemmeno Agnese. Questo non fa che aumentare i sospetti di Giuseppe su Armando e Agnese, che decidono di stare ancora più attenti.

Il modello British di Gabriella, ispirato alla moda londinese

Gabriella si ispira alla moda londinese e ha intenzione di realizzare un abito controtendenza e molto originale. Ispirata dalla moda londinese, Gabriella ha intenzione di creare un abito molto originale. L’abito di Gabriella in stile british è pronto, ma inizia a destare i primi scandali.

La donna Misteriosa: chi è?

Nel frattempo, una cliente misteriosa si aggira al Paradiso. Quella stessa donna, che il giorno prima ha fatto visita al Paradiso è a colloquio con Vittorio per prendere il posto della nuova capo-commessa: il suo nome è Gloria Moreau.