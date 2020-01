Siamo arrivati alle anticipazioni delle trame delle puntate della soap di Rai 1, Il Paradiso delle Signore, che ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, ci tiene compagnia alle ore 15.40. Cosa sarà successo ai nostri amati protagonisti? Federico supererà l’operazione? Roberta si deciderà tra lui e Marcello? Vediamo di scoprire nel dettaglio cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trama puntate dal 3 al 7 febbraio 2020. Inizia il Festival di Sanremo

Al Paradiso è tempo di musica: sta per iniziare il Festival di Sanremo e tutti sono ansiosi di ascoltare le nuove canzoni. Marta e Vittorio ascoltano dalla radio che tutto è pronto per l’inizio della gara.

Anche nella Caffetteria fervono i preparativi per l’imminente inizio del Festival, tanto che Marcello e Salvatore pensano che dopo aver acquistato il juke-box, il passo successivo sia il noleggio di un televisore. I clienti avrebbero così la possibilità di seguire la tv, e in questo caso Sanremo anche nel bar.

Angela ancora in prova al Paradiso come commessa

Angela Barbieri ha superato brillantemente il primo giorno di prova al Paradiso e quindi viene assunta per un periodo di prova di 2 settimane. La ragazza ne è felicissima, dal momento che anche se è in prova, i giorni lavorativi le verranno retribuiti.

Umberto Guarnieri geloso di Achille Ravasi

Intanto la Contessa Adelaide continua a frequentare Achille Ravasi dopo aver chiuso con il cognato Umberto Guarnieri. Quest’ultimo è toccato nel profondo dalla vicinanza tra i due: è geloso di Adelaide o ha delle vecchie ruggini con Ravasi? Il Commendator Guarnieri si sente profondamente ferito dalla frequentazione dei due, ma è perché ama la contessa o c’è dell’altro?

Federico torna a casa dopo l’intervento

Federico intanto è di ritorno a casa, dopo aver affrontato l’intervento che per la verità non è andato benissimo. Silvia non accoglie il figlio in Casa con le amorevoli cure di sempre, anzi è nervosa e distante. Cosa si nasconde dietro questo atteggiamento?

Silvia nasconde un segreto?

Sarà perché Federico in realtà non è figlio di Luciano ma di Umberto? Sappiamo infatti, che quando Silvia era giovane lavorava come segretaria per il Guarnieri e all’epoca ebbero una relazione.

La donna non ha il coraggio di confidarsi con il marito e lo fa solo con Don Saverio, in confessione. Il suo segreto potrebbe stravolgere per sempre la sua vita e la sua famiglia.

Cosa si cela dunque dietro il comportamento strano di Silvia?

Luciano avverte questa tensione in famiglia e si confida con la signorina Calligaris, che sa accoglierlo e consigliarlo al meglio.

Roberta sprona Federico a continuare a scrivere

Intanto Roberta, nonostante Federico l’abbia lasciato lo sprona a scrivere di nuovo e cercare conforto in qualcosa che gli piace: finire il romanzo. Le amiche di Roberta, Angela e Gabriella sono d’accordo sul gesto dell’amica di stare vicina al ragazzo.

La finale di Sanremo al Paradiso

Intanto la capocommessa Clelia annuncia alle altre Veneri che come per gli anni precedenti in occasione della Finale di Sanremo, il Paradiso organizzerà una serata aperta a tutti.

Marcello e Lorena: nuova coppia?

Nel frattempo in Caffetteria si discute sull’arrivo della televisione. Marcello decide di coinvolgere nella questione, Lorena, la starlette dei fotoromanzi che si è invaghita di lui. Anche Marcello tuttavia, si sente coinvolto dalla ragazza.

Roberta dal canto suo, accortasi di questo feeling fra i due ragazzi realizza di essere molto gelosa di Marcello.

Roberta si deciderà a fare un passo verso Marcello oppure no?

Quando vede Marcello e Lorena, baciarsi rimane molto colpita! Il Barbieri, tuttavia si accorge che Roberta ha visto il bacio tra lui e Lorena e prova a chiarirle che per lui non significa nulla, che è solo attrazione fisica. Il vero sentimento lo prova per lei, ma Roberta irremovibile lo respinge, ancora una volta.

Riccardo infastidito dalla presenza di Ravasi

Ravasi è sempre più preso di Adelaide e questa situazione infastidisce i due Guarnieri, padre e figlio. Riccardo infatti vede sfumare i suoi piani su potenziali investimenti con i soldi di Ludovica dal momento che, proprio Ravasi gestisce il suo patrimonio, su direttive della madre Flavia Brancia.

Ludovica si trasferisce a Villa Guarnieri

Riccardo e Ludovica sembra stiano facendo sul serio: la ragazza infatti si trasferisce a Villa Guarnieri. Proprio qui la ragazza riceve le scuse del suocero Umberto Guarnieri per gli errori commessi. E per la prima volta Riccardo si accorge delle sofferenze di suo padre e non lo vede più come quel mostro da combattere. E’ tregua tra i due?

Armando e Agnense sempre più vicini

Luciano invita a casa Armando, per seguire il Festival di Sanremo. Anche Agnese è stata invitata e fra i due si instaura una bella atmosfera che stupisce persino loro due. Entrambi si trovano perfettamente e questo li turba non poco…

Sanremo alla Caffetteria è un flop, tuttavia…

Intanto in Caffetteria, la serata organizzata per vedere il Festival è un flop e Marcello e Salvatore ne rimangono delusi e affranti. A venire in loro aiuto, è Vittorio Conti che nonostante tutto, crede nelle loro capacità imprenditoriali.

Così decide di offrire alle clienti del Paradiso una promozione per dirottarli in Caffetteria. L’iniziativa ha successo, tanto che il giorno dopo i due giovani imprenditori, Marcello e Salvatore, per sdebitarsi con Marta e Vittorio, si recano al Paradiso per dare ai signori Conti due biglietti per assistere alla Finale del Festival proprio da Sanremo.

Riccardo vuole aiutare il Padre, la contessa è d’accordo

Intanto, per Adelaide arriva il momento di affrontare Umberto e Riccardo. Il nipote infatti vorrebbe aiutare il padre con un grosso investimento nei giacimenti di gas nell’Adriatico. La Contessa si trova d’accordo…

Agnese e Armando fingono che non sia successo nulla

Armando e Agnese dopo essere stati così vicini fanno finta di nulla e si allontanano, tuttavia l’attrazione e la stima è forte e finiscono per tornare vicini…

La donna è molto grata al capo magazziniere per come si prende cura di lei e della sua famiglia. Ma qualcosa turba questo idillio: la signora Amato scopre che Armando ha ricevuto una lettera che contiene informazioni sul marito Giuseppe. Naturalmente si adira parecchio e vuole sapere cosa è realmente successo al marito.

A Casa Conti c’è una novità: Marta è di nuovo incinta?

Intanto, Casa Conti potrebbe essere allietata da una bella notizia: Marta è di nuovo incinta? Marta infatti confida al marito che potrebbe aspettare un bambino. Ma sarà veramente così?