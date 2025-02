Cosa accadrà nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore in onda dal 24 al 28 febbraio? La soap “regina” del daytime di Rai Uno promette molti colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Giulia, costretta a prendere una decisione tra la sua carriera lavorativa e la fedeltà a Botteri.

Il Paradiso delle Signore, trame fino al 28 febbraio 2025

Tancredi mette Giulia sotto pressione, ricordandole che per poter fare carriera non deve avere scrupoli morali. di fronte alla sua scelta di tradire Botteri, ricordandole che per avanzare nella carriera non deve avere remore. Botteri poco dopo invita la Furlan a cena.

Delia e Botteri approfondiscono la loro intimità attraverso una nuova lettura dei tarocchi.

Nel frattempo Il Paradiso organizzerà una festa di carnevale esclusiva per il suo staff, e Agata chiederà a Mimmo di aiutarla a convincere il padre a lasciarla partecipare. Lo stesso Ciro spronerà Mimmo ad accompagnare Agata alla festa di carnevale, anche se il ragazzo non sarà molto convinto. In seguito Botteri comunicherà a Giulia che non potrà accompagnarla alla festa, e quando lei lo vedrà con Delia andrà su tutte le furie.

Il Paradiso, anticipazioni settimanali: dov’è finita Adelaide?

Nel corso delle puntate settimanali scopriremo anche che le cure di Adelaide non avranno dato i risultati sperati. La contessa sparirà e in molti si chiederanno dove sia.

Marta chiederà a Umberto notizie della zia, ma lui continuerà a mentire sul suo stato di salute. In seguito però, preoccupato per la sua assenza prolungata, deciderà di partire per Londra e – una volta arrivato lì – andrà a cercarla.

Le sue ricerche tuttavia non avranno un esito positivo, e Umberto rientrerà a Milano senza notizie sulla contessa. Qualche notizia arriverà da Odile, che rivelerà di averla sentita al telefono e di averla trovata stanca. Guarnieri a quel punto deciderà di rivolgersi a Enrico per avere una consulenza medica. Il dottore scoprirà le reali condizioni di salute della contessa, ma Umberto gli chiederà di mantenerle segrete.

Il Paradiso, cos’altro accadrà nella soap di Rai Uno?

Roberto passerà a trovare Marta senza prima avvisarla, e scoprirà così che la giovane ha una relazione con Enrico.

Dopo un litigio con Marcello, scatenato da Tancredi, Rosa deciderà di proporre a quest’ultimo un’intervista per riabilitare la sua immagine. Poco dopo Salvo inviterà Rosa e Marcello a cena, ma lei sarà costretta a rifiutare a causa dell’impegno con Tancredi: la sua intervista sarà infatti iniziata.

Al Paradiso Marcello, Marta, Roberto e Botteri troveranno l’idea vincente per la campagna di lancio della nuova collezione, focalizzandosi sul capo iconico. Marcello verrà premiato da Confindustria, ma non sarà dell’umore giusto per festeggiare. Matteo cercherà di risollevargli il morale organizzando per lui una piccola festa a sorpresa.

Mirella comunicherà con gioia che Michelino sarà stato ammesso allo Zecchino d’Oro.