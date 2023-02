Il Paradiso delle Signore, eccovi le nuove anticipazioni delle trame delle puntate che vanno dal 20 al 24 febbraio 2023. Cosa succederà ai nostri beniamini? Ezio e Gloria passano la notte insieme; Umberto e Ferdinando mettono nei guai Marcello, tramite Mattia Costa; Gemma confida a Roberto i suoi timori su Carlos; Gloria vuole partire per stare lontana da Ezio. Quali novità ci aspettano, dunque? Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 20 al 24 febbraio 2023. Ezio e Gloria passano la notte insieme, lui non sa cosa fare

Dopo la notte passata con Gloria, Ezio sente l’imbarazzo di ritrovarsi in famiglia. In realtà l’uomo non sa cosa fare: se da una parte Gloria gli chiede di prendere una decisione, dall’altra Colombo non sa decidersi se continuare la sua storia con Veronica, o tornare con la sua (ex) moglie Gloria. La capo commessa, vista l’indecisione dell’uomo, vuole partire per due settimane per stare lontano da lui, ma quando lui lo scopre compie un gesto inaspettato.

Perico conteso da Clara e Irene

Irene fa il bello e cattivo tempo con Perico e dopo la cena al buio andata a vuoto, Gemma suggerisce a Clara di fare un pensierino sul magazziniere, che tuttavia ha occhi solo per Irene. Nel frattempo, Elvira ha deciso che vuole prendere la patente di guida. Gemma confida a Roberto i suoi timori su Carlos, mentre l’impegno di Alfredo per conquistare Irene colpisce e diverte Armando. Clara pensa segretamente ad Alfredo che, però, inizia a fare breccia nel cuore di Irene.

I complotti di Umberto e Ferdinando per incastrare Marcello

Marcello chiede all’amico Mattia Costa, conosciuto in prigione, di aiutarlo a trovare dei fiori per Elvira, per aiutare l’amico Salvatore. Adelaide e Marcello, sempre più complici: questo solletica Umberto e il suo piano di vendetta contro i due. Guarnieri ha infatti un piano per incastrare Costa e di conseguenza mettere fuori gioco Marcello. Umberto e Ferdinando infatti, vengono a sapere del passato turbolento di Costa e decidono di usare il fioraio per ostacolare l’ammissione di Marcello al Circolo. Finalmente i bozzetti di Maria sono pronti, ma la ragazza non riesce ancora a farli vedere a Vittorio.

Chi è veramente Carlos, il corteggiatore di Gemma? E cosa nasconde?

Roberto, tramite Mario Oradei scopre alcuni dettagli preoccupanti su Carlos. L’uomo quindi, mette in guardia Gemma che, però, non sembra affatto preoccupata. Nel frattempo, Vittorio assume Palma per la rubrica della Posta del Cuore. Salvo non vuole illudere Elvira, ma quando viene a sapere che è rimasta male per il suo no alle lezioni di ballo, decide di andarle incontro.

Al Paradiso arriva la giornalista, Diletta D’Ambrosio, vecchia conoscenza di Vittorio

Intanto al Paradiso arriva inaspettatamente una giornalista, Diletta D’Ambrosio, che vuole fare a tutti i costi una intervista a Conti. Vittorio, non ricorda la giovane collega, ma quest’ultima gli fa notare che è una sua vecchia conoscenza e che hanno lavorato assieme per un’agenzia pubblicitaria. Matilde scopre che Vittorio ha un impegno con Diletta e si infastidisce.

Il furto al Circolo, opera di Mattia Costa? No, dietro c’è lo zampino di Umberto

Marcello rassicura Adelaide sull’affidabilità dell’amico fioraio nonostante il suo passato turbolento, ma Umberto aspetta il passo falso di Costa. Al Circolo avviene un furto e Costa confessa le sue colpe a Marcello, il quale però intuisce che dietro il colpo di testa dell’amico si nasconde lo zampino di Umberto. Marcello decide di aiutare il suo amico Costa, anche se è costretto a una grande rinuncia. Il suo gesto colpisce profondamente Adelaide.