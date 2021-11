Torna l’appuntamento con le anticipazioni e le trame de Il Paradiso delle Signore 6, Il magazzino più bello di Milano. Cosa succederà ai nostri beniamini? Quali novità attendono i nostri protagonisti? Vi raccontiamo quello che accadrà da lunedì 15 a venerdì 19 novembre 2021.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: trame puntate dal 15 al 19 novembre 2021. Amato con le spalle al muro

Tina, ignara del figlio di Giuseppe, si addossa la colpa della tensione che aleggia tra i genitori, mentre Armando ha uno scontro molto duro con Giuseppe Amato. Dal canto suo Agnese gli intima di organizzarsi e di andare via in fretta dicendo la verità ai figli. Tuttavia l’uomo, tergiversa e cerca di ottenere la benevolenza dei figli. Agnese racconta ad Armando tutta la verità su Giuseppe. Tina è più sollevata perché il padre ha cambiato idea sulla sua operazione, ma non sa quali sono i veri motivi del nervosismo fra i suoi genitori.

Giuseppe cerca di riconciliarsi con Agnese ma invano, lascia il Paradiso

Giuseppe cerca di fare pace con Agnese, ma lei non è più disposta a perdonare e gli dice che se non intende lasciare la famiglia deve avere il coraggio di dire la verità ai figli. Giuseppe comunica ai figli di volersi trasferire in Germania, ma continua a mentire circa i veri motivi di questa sua decisione improvvisa. Vittorio promette ad Agnese che si prenderà cura di Tina.

Intanto Giuseppe rassegna le dimissioni dal Paradiso; Agnese dice a Don Saverio di essere troppo delusa per perdonare il marito. Prima di partire definitivamente per la Germania, Giuseppe ha il suo ultimo aspro confronto con Armando e Agnese.

L’invidia e la gelosia di Gemma nei confronti di Stefania

Gemma è ufficialmente una Venere del Paradiso. Marco, nipote della contessa Adelaide incontra per caso Gemma e tra i due è subito attrazione. Il ragazzo, si trattiene per un po’ a villa Guarnieri, giusto il tempo di far sbollire la rabbia a suo fratello per ciò che ha combinato a Torino. Adelaide scopre che cosa c’è sotto il corteggiamento sfrenato di una ragazza borghese da parte di Marco.

Ludovica rivela a Flora che suo padre era un truffatore e Umberto riesce a fugare in Flora qualsiasi sospetto in merito al suo coinvolgimento nella vicenda Ravasi. Sempre, Flora è al centro dell’attenzione: al Paradiso infatti le Veneri vengono a sapere che la stilista avrà un’intervista sul nuovo numero della rivista; Stefania chiede di poter assistere all’intervista.

Gemma, invidiosa del rapporto di Ezio con la figlia, tira un brutto colpo a Stefania, che intanto si distingue agli occhi di Vittorio per le sue doti giornalistiche durante l’intervista a Flora. Gemma, a cena con i suoi al Circolo, incontra di nuovo Marco e ne resta colpita. Stefania scopre che Gemma non le ha riferito dell’invito a cena al Circolo dopo esserne stata incaricata da Ezio, e discute con lei.

Ne parla poi con il padre e con Veronica, che mettono subito in punizione la giovane. Gemma cerca di riconciliarsi con Ezio, ma ci riesce solo in parte. Gloria suggerisce a Ezio di non forzare i tempi in merito al trasferimento di Stefania a casa Colombo, ma lui la prende male.

Salvatore Amato è di nuovo innamorato

Anna accetta l’invito di Salvatore e quest’ultimo è finalmente felice! E’ di nuovo innamorato perchè Anna sembra la donna giusta.

Appuntamento alla prossima settimana con le anticipazioni e la trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6.