Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle trame delle puntate che vanno da lunedì 15 a venerdì 19 marzo 2021. La soap di Rai 1 targata Aurora tv, tiene compagnia tutti i giorni escluso il sabato registrando mediamente un discreto ascolto. Cosa accadrà ai nostri beniamini? Scopriamolo assieme.

Il Paradiso delle signore, spoiler 15-19 marzo: Stefania si confida con Gloria

Le anticipazioni della soap ci annunciano che Stefania si confida con Gloria su lacune divergenze con la Zia Ernesta, mentre Giuseppe Amato si mette nei guai e Cosimo deve affrontare diversi problemi finanziari.

Silvia decide di rimanere a Parigi; Gabriella criticata per il suo abito ‘british’

Nelle anticipazioni di questa nuova settimana scopriamo che criticano ferocemente il vestito di Gabriella definendolo troppo corto. La stilista tuttavia non si farà scoraggiare e porterà avanti le sue idee. Silvia Cattaneo, decide di rimanere a Parigi con la figlia Nicoletta e il genero Riccardo per prendersi cura della piccola Margherita. Silvia comunica al figlio Federico e alla zia Ernesta, la sua decisione: quest’ultima decide quindi di lasciare Milano.

Il conflitto tra la Zia Ernesta e Stefania Colombo; le confessioni di Stefania a Gloria

La Zia Ernesta appreso che Silvia non torna a Milano, decide di tornare a casa sua a Lecco e vorrebbe che anche Stefania la seguisse. Tuttavia la ragazza ormai legata alle Veneri e al suo lavoro, non accetta la decisione della zia e decide di rimanere a Milano. Non senza difficoltà. La Zia si oppone, e la soluzione di andare a vivere con le altre Veneri non la trova d’accordo.

Intanto, Stefania cercando di trovare una soluzione e in evidente difficoltà si confida con Gloria: le due donne parlano e si confrontano come se si conoscessero da una vita. Tra la capocommessa e la ragazza si instaura un rapporto speciale, tanto che Stefania le parla della sua infanzia triste a causa della morte di sua madre. Gloria rimane colpita dalle parole della ragazza, tanto da prendere coraggio e recarsi da zia Ernesta. Cosa nasconde Gloria? È la mamma di Stefania? Tutto fa supporre che sia così. Ad ogni modo, alla fine, Stefania riesce a convincere sua zia, a rimanere a Milano.

L’ingresso nella soap di un nuovo personaggio: Dante Romagnoli, interpretato da Luca Bastianello

Nel frattempo, abbiamo una new entry nel cast, Dante Romagnoli il cugino di Fiorenza Gramini, interpretato dal bellissimo tenebroso Luca Bastianello, che cattura l’attenzione del Circolo dopo aver sventato la rapina al prestigioso club, ad opera del Mantovano. Il malavitoso viene beccato in flagranza di reato e così finisce in mano alle autorità.

Fiorenza Gramini indaga sul cugino arrivato dall’America e in particolare sulla sua vita sentimentale. Ci sono ombre? Chissà! Mentre Vittorio valuta un eventuale affare con l’uomo. Dante infatti, propone a Vittorio Conti, di allargare gli orizzonti ed estendere il mercato oltreoceano.

Ludovica e Marcello decidono di non vedersi più, ma sentono la mancanza l’uno dell’altra

Il legame tra Marcello Barbieri e Ludovica Brancia, uniti dallo stesso destino di essere ricattati dal Mantovano, viene ora a mancare così i due giovani decidono di non frequentarsi più. Tuttavia Marcello, ha un chiodo fisso: Ludovica e non può fare a meno di pensare alla giovane.

Problemi finanziari per Cosimo Bergamini, l’accordo con Guarnieri salta

Nel frattempo, Cosimo deve affrontare una serie di gravi problemi economici, perché l’affare edilizio con Umberto non va in porto.

Giuseppe si mette nei guai, Marta resta a Parigi e non torna a Milano

Giuseppe Amato che pare rigare dritto, per riconquistare l’amore di sua moglie Agnese, invece si mette nei guai. La signora Amato, ha anche rinunciato al suo amore per Armando, seguendo il consiglio di Don Saverio, per dare una seconda chance al suo matrimonio. Ma Giuseppe, si metterà nei guai a causa di un suo vecchio conoscente. Abbagliato dai soldi facili, si fa abbindolare da Girolamo che gli promette una ingente somma di denaro se decide di far parte di un losco piano. L’uomo accetta e finisce nei guai.

Marta è sfuggente, rimanda ancora una volta il suo ritorno a Milano

Tempi duri per Marta e Vittorio, l’uomo si rende conto che sua moglie e sfuggente e se in un primo momento annuncia al marito che rientra a Milano, lo avverte in seguito che rimane ancora qualche tempo a Parigi. Cosa nasconde Marta? Non solo Vittorio rimane male ma l’intera famiglia Guarnieri è molto dispiaciuta per la sua assenza.