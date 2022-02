Torna l’appuntamento con le anticipazioni e le trame de Il Paradiso delle Signore 6, Il magazzino più bello di Milano. Cosa succederà ai nostri beniamini? Quali novità attendono i nostri protagonisti? Vi raccontiamo quello che accadrà da lunedì 14 a venerdì 18 febbraio 2022.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 14 al 18 febbraio 2022

È la settimana di San Valentino, la festa degli Innamorati, cosa accadrà di speciale nella soap di Rai1, il Paradiso delle Signore? Scopriamolo assieme leggendo le anticipazioni delle trame delle puntate.

Ezio va via di casa: il matrimonio è rimandato

Purtroppo, per la coppia composta da Ezio e Veronica che dovrebbe convolare a nozze a breve non sarà un bel momento. Infatti Ezio, saputo da Veronica che è stata lei ha spedire la lettera minatoria a Gloria, se ne va via di casa. In realtà Veronica ha confessato solo per salvare sua figlia Gemma, che è la vera autrice della lettera. Veronica a questo punto decide di affrontare la capocommessa. Ma Ezio, nel giorno di San Valentino fa una sorpresa a Veronica: torna a casa ma ha intenzione di rimandare le nozze.

E’ il giorno di San Valentino, il Paradiso rende omaggio agli innamorati

É il giorno di San Valentino: nel magazzino più bello di Milano si vuole rendere omaggio agli innamorati. Così vengono distribuite alle clienti delle scatole di cioccolatini. Le Veneri, intanto decidono di trascorrere la serata in bicicletta. Anche Romagnoli è in vena di romanticherie e organizza una sorpresa per Beatrice, di cui si sente attratto.

Ma lo è davvero? O la cognata di Vittorio è solo una pedina nelle mani di Dante Romagnoli, per vendicarsi di Conti? Nel frattempo, sia Dante che Fiorenza studiano un piano per colpire anche Umberto che è molto triste per la partenza di Adelaide, di cui non si hanno più notizie da tempo.

Gemma scopre che il matrimonio è stato rimandato

Gemma, si accorge che c’è tensione tra Ezio e sua madre e scopre che hanno rimandato il matrimonio per colpa della maledetta lettera minatoria a Gloria. La Zanatta si sente in colpa e vorrebbe confessare tutto al patrigno ma Veronica la ferma. Nel frattempo anche Stefania si accorge che Gemma è strana e che le sta nascondendo qualcosa, ma non immagina di quale realtà si tratti.

Dante mette le mani su una preziosa lettera che inchioda Umberto Guarnieri

Umberto, preoccupato per le macchinazioni di Romagnoli, chiede a Flora di scoprire qualcosa andando a pranzo con Dante. Ma questa cosa gli si ritorce contro: infatti Flora si lascia sfuggire dell’esistenza della lettera che il Commendatore le ha scritto in merito al coinvolgimento di Adelaide nella morte di Achille Ravasi.

Romagnoli non perde tempo e il suo scopo è quello di mettere le mani su quella lettera che potrebbe inchiodare Guarnieri una volta per tutte. Ad aiutarlo nel piano per recuperare la preziosa missiva ci pensa sua cugina Fiorenza che riesce a introdursi a Villa Guarnieri senza invito. La lettera permette a Dante di essere in una posizione di forza. Ha la prova che potrebbe condannare Umberto per sempre.

Umberto e Flora cedono alla passione, trascorrono la notte insieme

Flora non può più negare i suoi sentimenti: prova qualcosa di forte per Umberto così i due passano la notte insieme. Ma Flora al suo risveglio non vede Umberto che nel frattempo è alla ricerca spasmodica di Adelaide. Cosa è stata dunque per lui questa notte? Solo passione?

Rocco ama un’altra donna: sfuma il matrimonio con Maria?

Agnese scopre che suo nipote Rocco ama un’altra donna e lo confessa ad Armando. Pare che il ciclista abbia perso la testa per questa ragazza dimenticandosi di Maria, che ignara sta cucendo il suo abito da sposa e preparando tutto per le nozze.

Una sorpresa per Tina da parte di Sandro

Sandro è sempre più deciso a riconquistare l’amore di sua moglie Tina e si adopera per farle una sorpresa con l’aiuto dell’amico Vittorio. E anche in questa direzione che Recalcati stringe un accordo con Orlando per scrivere la canzone all’interno del musicarello. Vittorio consiglia all’amico di andare a conoscere anche l’attrice protagonista del film che canterà il suo pezzo. La sua impressione non è della migliori, soprattutto perché pensa che Tina invece, sarebbe perfetta nel ruolo con la voce meravigliosa che si ritrova. Vittorio intanto chiede a Tina di passare al Paradiso: in realtà ad attenderla c’è Sandro per una bellissima sorpresa. Tina non è al corrente di nulla.

Veronica ama Ezio e fa di tutto per non perderlo, ma lui si riavvicina a Gloria

Veronica è molto innamorata di Ezio per cui accetta – anche se con la morte nel cuore – di rimandare le nozze. Ezio le è grato perché ancora non ha piena fiducia in lei. Nel frattempo tuttavia, Colombo è sempre più vicino all’ex moglie Gloria. La capocommessa per caso, assiste una donna in travaglio. Il caso vuole che nei dintorni ci sia Ezio che l’aiuta e le dà sostegno. La nascita di questa nuova vita è motivo per i due di un ulteriore riavvicinamento.

Una nuova vita per Salvatore Amato: propone ad Anna di sposarlo!

Nel frattempo, Salvo fa la fatidica proposta di matrimonio ad Anna. La porta a vedere la nuova casa e lì con parole molto semplici e dolci le chiede di sposarlo.

Appuntamento alla prossima settimana con le anticipazioni e le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6.