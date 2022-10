Le anticipazioni de Il Paradiso Delle Signore ci rivelano che tanti colpi di scena ci attendono nelle nuove puntate che andranno in onda da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre alle 16.05 su Rai1. Cosa accadrà ai nostri protagonisti? La Contessa avrà finalmente la sua vendetta contro Flora? Irene si lascerà corteggiare dal nuovo magazziniere? Veronica ed Ezio coroneranno il loro sogno di sposarsi? Scopriamo assieme tutte le anticipazioni delle trame delle nuove puntate del Magazzino più bello di Milano.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 10 al 14 ottobre 2022. Gloria esce di prigione

Gloria esce di prigione e torna al Paradiso. Tutti ne sono molto felici, tuttavia Veronica inizia a essere preoccupata per la presenza di Gloria. Che Veronica sia gelosa di lei? Eppure Ezio non fa che rassicurarla e giurare di amarla. Nel frattempo Matilde è in crisi con Tancredi e confessa ad Adelaide che tornerebbe con lui solo di fronte ad un vero cambiamento.

Vittorio, non si fida di Matilde Frigerio e comunica i suoi dubbi a Roberto. Intanto, Don Saverio chiede alla nipote Clara un gesto di distensione verso Elide, la perpetua della canonica, che si lamenta sempre della ragazza.

Il disastro del Vajont: tutti cercano di dare il loro aiuto

Il 9 ottobre del 1963 in Italia, si verificò il cosiddetto disastro del Vajont, provocando l’inondazione e la distruzione di diverse città in cui persero la vita 1.917 persone, tra cui 487 bambini e ragazzi con meno di 15 anni. Al Paradiso tutti si mobilitano per cercare di dare una mano e un’aiuto alle popolazioni colpite.

Marcello e Salvo preparano derrate per gli sfollati, mentre Don Saverio organizza una raccolta di beni di prima necessità: abiti e coperte da spedire nei luoghi della tragedia. Anche la contessa Adelaide cerca di dare il suo contributo organizzando una raccolta fondi al Circolo. Coinvolge Fiorenza e le chiede di intercedere presso la Banca Guarnieri, ma Umberto pretende che sia la contessa a chiedere il suo aiuto.

Anche Gloria, tornata al Paradiso decide di partecipare all’iniziativa di solidarietà del Paradiso per le vittime del Vajont. Clara riceve un aut aut dallo zio dopo l’ennesimo scontro con la perpetua.

Lo slogan pubblicitario del Paradiso per le vittime del Vajont

Vittorio non è convinto del suo slogan pubblicitario ma poi, per caso, trova l’intuizione giusta in una lettera scritta da Matilde. Vittorio riceve una bella notizia: il suo slogan è stato scelto per la campagna di solidarietà alle vittime del Vajont indetta dal Comune.

A Flora non piacciono i bozzetti di Maria: Paola la sprona ad esaminarli con attenzione

Nel frattempo Maria continua a disegnare modelli di abiti da sposa che non incontrano però approvazione di Flora. Paola cerca di tirarla su e rincuorarla, dicendole di credere in sé stessa e nel suo talento. Per Flora, la contessa Adelaide continua a essere una spina nel fianco. Ezio porta a Veronica una bella notizia. La donna, per dimostrare le sue buone intenzioni vorrebbe invitare Gloria a Cena. Intanto, Paola invita Flora a esaminare i bozzetti di Maria con più attenzione, ma la stilista la delude ancora una volta.

La telefonata che sconvolge Maria Puglisi

Irene fa capire a Flora che deve dedicarsi a Maria e ai suoi bozzetti, ma la stilista non vuole saperne. Clara sempre in conflitto con la perpetua lascia la canonica, e cerca quindi una sistemazione. L’ideale sarebbe andare a vivere con Maria e Irene, ma quest’ultima non la vuole in casa.

Intanto Maria Puglisi, riceve una telefonata dal padre che la sconvolge. Intanto Gloria accetta l’invito a casa Colombo. A fine serata arriva una telefonata che può infrangere il sogno di Veronica.