Eccoci arrivati alle anticipazioni e alle trame de Il Paradiso Delle Signore, che vanno da lunedì 26 a venerdì 26 ottobre 2020. La soap, prodotta da Aurora Tv è in onda tutti i giorni alle 15.50 sull’ammiraglia Rai.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni e trame dal 26 al 30 ottobre 2020. Alla ricerca di una nuova Venere

La nuova collezione disegnata dalla stilista ufficiale del magazzino più bello di Milano, riscuote un successo straordinario e visto la mancanza di organico al Paradiso è tempo di cercare una nuova Venere. Su chi ricadrà la scelta? Chi sarà la fortunata?

La situazione economica di Beatrice preoccupa Vittorio

Dopo il funerale del marito, Beatrice scopre che la sua situazione finanziaria è disastrosa, è praticamente sul lastrico. Vittorio si offre di aiutare la cognata, ma la donna non vuole nessun tipo di aiuto e vuole farcela da sola.

I dolci di Laura piaceranno alla Contessa?

Intanto, i due baristi Marcello e Salvatore, aspettano con ansia che la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo dia un parere positivo sui dolci preparati da Laura e presentati al Circolo qualche settimana fa.

In effetti, l’incontro che Laura e Salvatore hanno avuto con la Contessa è stato piuttosto positivo, per cui tutto fa ben sperare, la fornitura di pasticceria al Circolo possa realizzarsi al più presto. Quindi, ora in Caffetteria si sogna in grande: i ragazzi volano con la fantasia pensando di potersi ingrandire e ottenere un enorme successo.

Silvia confessa alla Zia Ernestina che sta per separarsi da Luciano

A Casa Cattaneo, Silvia confessa alla zia Ernestina che lei e il marito si stanno separando mentre Stefania esplicita la sua volontà di diventare una Venere.

Salvatore organizza un’uscita a quattro, coinvolgendo Marcello

Salvatore dà appuntamento a una sua vecchia fiamma e coinvolge Marcello in un’uscita a quattro che rischia, tuttavia di metterlo nei guai con la fidanzata Roberta. La Venere infatti si dice subito gelosa di questa situazione e se la prende con il fidanzato.

Vittorio incontra Serena, la figlia del fratello che non ha mai conosciuto; la ragazza, si lega sempre di più allo zio Vittorio mentre Beatrice è ancora riluttante ad accettare il suo aiuto. Vittorio la sera riceve la visita di Agnese e Armando.

La rabbia di Roberta nei confronti di Marcello

Roberta, scoprendo che Marcello è uscito con Salvatore e altre due ragazze va su tutte le furie e pensa che il fidanzato si sia voluto divertire con un’altra. Tuttavia, scopre invece che Marcello è molto innamorato di lei e con la complicità di Armando, gli organizza una cena romantica per farsi perdonare. Luciano è deciso a lasciare la casa che condivide con Silvia ma la zia Ernesta con una scusa cerca di trattenerlo.

Laura e Salvatore: nuova coppia in vista?

Laura si avvicina molto a Salvatore, che però non ha dimenticato del tutto Gabriella. Sarà così anche per la signorina Rossi? E’ presa da Cosimo, ma quando sente il nome di Salvatore, sobbalza e strabuzza gli occhi. E’ gelosa?

Stefania è la nuova Venere?

Federico presenta la cugina Stefania a Vittorio che decide di metterla alla prova come Venere, dal momento che la ragazza ha espresso il sogno di lavorare al Paradiso.

Vittorio saluta Serena, Umberto sempre più legato a Federico

Intanto Serena, torna in collegio e saluto lo zio Vittorio che le regala una targhetta, che le Veneri appuntano sulla loro divisa, con il nome della piccola inciso sopra. Nel frattempo a Villa Guarnieri, Adelaide nota quanto Umberto si stia legando a Federico. Mentre, Roberta riceve un’allettante proposta dalla professoressa Barone che potrebbe cambiare la sua vita.

La presentazione dei dolci al Circolo

Laura si prepara ad affrontare una giornata intensa e difficile: la presentazione ufficiale dei dolci al Circolo in occasione del cocktail per la riapertura di tutte le attività economico-finanziarie della Banca Guarnieri.

Adelaide preoccupata per Umberto

Arturo Bergamini, il padre di Cosimo, propone a Umberto un affare che avrebbe dovuto concludere con Ravasi, e questo aumenta le preoccupazioni della Contessa. Beatrice, scopre che è accesa un’ipoteca sulla Casa, ma nonostante tutto continua a rifiutare l’aiuto del cognato. A questo si aggiunge un’altra preoccupazione per la donna: Pietro, l’altro figlio di Beatrice, è scappato dall’Accademia.