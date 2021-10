Torna l’appuntamento con le anticipazioni e le trame de Il Paradiso delle Signore 6, il magazzino più bello di Milano. Cosa succederà ai nostri beniamini? Quali novità attendono i nostri protagonisti? Vi raccontiamo quello che accadrà nelle puntate da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre 20021.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 18 al 22 ottobre 2021

Tina ha iniziato la cura per la sua voce e auspica di guarire in tempo per poter partecipare al film che Vittorio le ha proposto. La donna è molto preoccupata nonostante le cure che sta seguendo, il fratello Salvatore le suggerisce di parlare al dottor Conti del suo problema alle corde vocali. Vittorio riesce a convincere Brivio a modificare la sceneggiatura del film: solo in questo modo Tina accetterà di farlo.

Vittorio, ottenuto da Brivio l’ok per cambiare la sceneggiatura del film, chiede a Tina di esibirsi al Circolo, alla presenza di Brivio e del produttore. Dopo l’esibizione al Circolo, la cantante ha la gola in fiamme; per il medico che la sta curando operarsi rimane l’unica soluzione praticabile: in lacrime, telefona a Vittorio dicendole di non poter fare il film. Inoltre, confessa a Vittorio che il suo matrimonio con Sandro è finito.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello lavora al Circolo e se la cava benissimo, Stefania alle prese con la “nuova famiglia”; Gloria vuole dare le sue dimissioni

Marcello è al primo giorno di lavoro al Circolo e non se la cava affatto male, al contrario di ciò che si aspettava Adelaide, il barista è davvero bravo e ne rimane colpita. Nel frattempo, Paola, che ha preso momentaneamente il posto della capo commessa Gloria, annuncia alle Veneri che Flora indosserà la divisa da Venere per studiare la clientela.

Irene fa di tutto per convincere Stefania a non andare via da casa per trasferirsi con la sua nuova famiglia. La giovane Venere in verità non è molto entusiasta di questa scelta, ma lo fa per il bene del padre. Intanto proprio Veronica vuole che Gemma chieda scusa a Stefania per essersi comportata male. Gloria, intanto, decide di tornare al Paradiso, ma per dare le sue dimissioni.

Umberto sempre più affascinato da Flora, la Contessa è gelosa

Umberto è sempre più affascinato da Flora e la loro complicità continua a crescere giorno dopo giorno. Intanto, Adelaide fatica a nascondere il fastidio per la presenza della giovane figlia di Ravasi a Villa Guarnieri. Mentre, l’intimità fra Umberto e Flora cresce ogni giorno di più.

Salvatore continua il corteggiamento di Anna e scopre che hanno interessi comuni, cosa che potrebbe aiutarlo nella sua opera di conquista. Dal canto suo la bella Imbriani, confida a Beatrice di non si sentirsi all’altezza delle attenzioni del giovane barista.

Il lancio del Paradiso Market, la preoccupazione degli Amato per Tina

Vittorio e Roberto lavorano con passione al lancio del nuovo numero della rivista Paradiso Market. Giuseppe e Agnese continuano a fare domande incalzanti a Tina sul suo rapporto con il marito Sandro, ma lei riesce sempre a svicolare in un modo o nell’altro.

Armando, intanto, riceve una telefonata allarmante da zia Ernesta: Gloria sembra scomparsa. Dopo vari tentativi per ritrovarla, il magazziniere, preoccupato, si rivolge a Don Saverio. Finalmente Armando ritrova Gloria, che gli confessa l’intenzione di lasciare Milano per sempre. Il magazziniere, però, ha in mente qualcosa che potrebbe farle cambiare idea. Al Paradiso Flora, grazie all’aiuto di Agnese e Maria presenta la nuova linea per la prossima collezione.