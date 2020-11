Le anticipazioni del Paradiso delle Signore, che vanno dal 16 al 20 novembre 2020 ci prospettano molti colpi di scena e decisioni importanti. Traguardi non raggiunti e immancabili delusioni, ma anche verità celate per anni e nascoste che vengono alla luce, con molto dolore. Ma vediamo nel dettaglio cosa accade al magazzino più bello di Milano.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni e trame dal 16 al 20 novembre 2020. Gabriella è in difficoltà!

Gabriella è in difficoltà perché il doppio impegno tra la Collezione del Paradiso e le richieste delle signore del Circolo le portano via tanto tempo e rischia di non portare a termine, né l’uno né l’altro impegno, tanto che Vittorio le dà l’ultimatum.

Divampa l’amore tra Agnese e Armando

Finalmente la storia d’amore tra Agnese e Armando decolla e i due si amano come due adolescenti. La signora Amato ha sempre timore che i suoi figli non vedano di buon occhio che lei si sia rifatta una vita, ma il cuore batte per il signor Ferraris e ormai è inutile negarlo.

La Caffetteria diventa fornitrice ufficiale del Circolo

Nel frattempo, gli affari alla Caffetteria procedono a gonfie, vele: Salvatore comunica a Laura che sono diventati fornitori ufficiali della pasticceria del Circolo.

Il nuovo incarico di Pietro al Paradiso come magazziniere

Mentre Pietro cerca di ambientarsi nel suo nuovo ruolo di magazziniere, dopo aver rubato al Paradiso, i sospetti cadono su di lui quando due clienti protestano per una consegna sbagliata.

I dubbi di Gabriella e Roberta sul loro futuro

La stilista del Paradiso, Gabriella e il futuro ingegnere Roberta sono alle prese con delle decisioni importanti sul loro futuro lavorativo e ne sono spaventate. Pietro viene messo in punizione da Armando, che d’accordo con Vittorio, vogliono indurre il ragazzo a confessare i suoi errori. Purtroppo per farlo devono coinvolgere anche Rocco nel provvedimento disciplinare.

Grande entusiasmo al Paradiso per l’arrivo di un famoso ciclista

La visita del noto ciclista Sante Gaiardoni con la fidanzata, la cantante Elsa Quarta desta grande interesse e curiosità al Paradiso. Stefania finalmente pensa che Federico si sia accorto di lei. Vittorio Conti boccia i bozzetti natalizi di Gabriella.

La delusione di Gabriella: Salvatore le restituisce il buon umore

Gabriella è molto triste, abbattuta per il fallimento dei bozzetti presentati a Vittorio; Agnese con fare materno le suggerisce di prendersi un po’ di tempo per lei e di lavorare da casa per concentrarsi meglio sulla collezione di Natale. La giovane stilista, spronata da Salvatore, riacquista fiducia in se stessa e si rimette al lavoro con rinnovato entusiasmo.

Umberto è sempre più legato a Federico e cerca di coinvolgerlo in tutti i modi nelle sue iniziative, ma il ragazzo, pur lusingato da tante attenzioni, non può sottrarsi agli impegni presi con Vittorio al Paradiso.

Clelia aiuta Luciano a trovare Casa, Roberta di fronte ad un bivio

Clelia si adopera al massimo per aiutare il suo amato Luciano a trovare una nuova Casa, mentre Roberta supera un esame decisivo che la metterà di fronte ad una scelta difficile: accettare l’incarico della professoressa Barone che la porterà lontana da Milano o rimanere per amore di Marcello?

L’evento in onore di Sante Gaiardoni

In vista dell’evento in onore di Sante Gaiardoni, le Veneri decidono di caldeggiare un’atleta donna: Galina Yermolayeva, ciclista russa laureata in ingegneria. Il suggerimento viene da Roberta, che è ancora indecisa se accettare o meno la proposta della professoressa Barone di seguirla a Bologna.

Adelaide scopre la verità su Federico: è figlio di Umberto

Intanto Beatrice è alla ricerca di un lavoro e si reca a Milano: il marito morto di recente l’ha lasciata in bolletta e rischia di perdere la Casa. Tuttavia, la donna è troppo orgogliosa per chiedere l’aiuto del cognato Vittorio.

Nel frattempo, l’astuta Adelaide riesce a mettere le mani sulla cartella clinica di Federico: ormai ha la prova inconfutabile che il giovane è figlio di Umberto.

Silvia affronta Adelaide, la decisione di Roberta

Silvia riesce a sapere che Adelaide è entrata in possesso della Cartella clinica di Federico e decide di affrontarla immediatamente. Dopo tanti tentennamenti Roberta prende finalmente una decisione sul suo futuro: rimarrà a Milano, per stare vicino a Marcello. Rinuncia all’incarico della professoressa Barone.

Buone notizie anche per Gabriella che finalmente riceve l’approvazione per i suoi bozzetti. Nel frattempo al Paradiso, la querelle sui due ciclisti Yermolayeva e Gaiardoni, viene risolta con una votazione.

Umberto è messo alle strette: tutta la verità su Federico

Intanto, Umberto messo alle strette da Adelaide e dalle sue domande incalzanti è costretto a dire la verità: Federico è suo figlio. In Caffetteria le cose vanno bene, da quando c’è Laura che trasmette energia positiva ai due soci.